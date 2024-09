Miletic-Team verliert in Fellbach unglücklich mit 1:2

1 Der Unglücksrabe auf Villinger Seite: Torhüter Lavdrim Amiti machte bei beiden Gegentoren in Fellbach eine unglückliche Figur. Foto: Holger Rohde

Eigentor und Last-Minute-Gegentreffer besiegeln die Niederlage des Aufsteigers. Torhüter Lavdrim Amiti erwischt dabei einen „gebrauchten“ Tag.









SV Fellbach - FC 08 Villingen U21 2:1 (1:0). Ein ganz bitterer Sonntagnachmittag erlebte die Villinger U21 in Nordwürttemberg. Ein Gegentreffer kurz vor der Halbzeitpause und ein spätes Siegtor der Hausherren in der Nachspielzeit besiegelten für die Nullachter ihre „Englische Woche“ ohne einen Punktgewinn und mit der nun vierten Niederlage in Serie.