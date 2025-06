FC 08 Villingen Oberliga: Kurzfilm, 22 Fragen, kompakte Hausaufgaben und gleich viel Intensität

1 Bestens gelaunt: 08-Coach Steffen Breinlinger (rechts) freut sich über seine Neuzugänge Kevin Müller, Fabio Pfeifhofer, Kevin Hezel, Yannik Spät, Jonathan Spät, Maximilian Rudy, Arian Bojaj und Matthes Glück (von links). Foto: Roland Sigwart Der FC 08 startet in die Vorbereitung. Probespieler könnten in den kommenden Tagen beim Training vorbeischauen. Sportdirektor Marcel Yahyaijan zeigt sich zuversichtlich.







Der FC 08 legt wieder los für sein nächstes Kapitel in der Oberliga. Am Freitagabend lief im Friedengrund bei schwülen Temperaturen die erste Einheit. Am Samstag geht es am Vormittag gleich weiter. Eines war für den Beobachter der ersten Trainingseinheit unter Chefcoach Steffen Breinlinger ersichtlich: Die Mannschaft, bei der Fabio Liserra und Nico Tadic noch aufgrund Urlaubs fehlten, brennt wieder.