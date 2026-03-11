FC 08 Villingen Oberliga: Göppinger SV entschuldigt sich bei Mario Klotz – dieser hat noch viel vor

Lange war es ruhig um Mario Klotz. Nun ist der Ex-Coach des FC Villingen wieder in den Schlagzeilen. Der Grund – der Göppinger SV entschuldigt sich öffentlich bei ihm.
. Keine zwei Monate lang war Mario Klotz vom 1. Juli bis zum 28. August 2025 Coach des Villinger Oberliga-Kontrahenten FC 08 Villingen. Dann musste der Ex-Stürmer nach einem 1:3 zum Saisonstart gegen den FV Ravensburg, einem 0:0 in Nöttingen, einem 5:0 gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen und einem 2:0 bei Normannia Gmünd beim Regionalliga-Absteiger gehen.