FC 08 Villingen Oberliga: Göppinger SV entschuldigt sich bei Mario Klotz – dieser hat noch viel vor

Lange war es ruhig um Mario Klotz. Nun ist der Ex-Coach des FC Villingen wieder in den Schlagzeilen. Der Grund – der Göppinger SV entschuldigt sich öffentlich bei ihm.

. Keine zwei Monate lang war Mario Klotz vom 1. Juli bis zum 28. August 2025 Coach des Villinger Oberliga-Kontrahenten FC 08 Villingen. Dann musste der Ex-Stürmer nach einem 1:3 zum Saisonstart gegen den FV Ravensburg, einem 0:0 in Nöttingen, einem 5:0 gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen und einem 2:0 bei Normannia Gmünd beim Regionalliga-Absteiger gehen.

Klotz, der vor seiner kurzen Amtszeit in Göppingen mit dem FC 08 den Regionalliga-Aufstieg und den Gewinn des SBFV-Pokals feierte, nimmt nun eine Entschuldigung des 1. GSV an.

Seit Herbst coacht Gianni Coveli, Klotz-Vorgänger und Geschäftsführer Sport in Göppingen, wieder das Team.

Am Dienstagabend veröffentlichte der 1. Göppinger SV diese Mitteilung auf seiner Homepage: „Der Verein stellt klar, dass im Zusammenhang mit der Beendigung der Zusammenarbeit mit Herrn Klotz im Aufhebungsvertrag ausdrücklich Stillschweigen vereinbart wurde und ausschließlich die Tatsache der Trennung kommuniziert werden sollte. Der 1. Göppinger SV entschuldigt sich ausdrücklich für sein Fehlverhalten in diesem Zusammenhang.“

Und weiter: „Neben diesem Fehlverhalten enthalten die in der Presse wiedergegebenen Darstellungen missverständliche und unzutreffende Formulierungen, die weder der vertraglich vereinbarten Kommunikationsregelung noch den tatsächlichen Umständen entsprechen. Die Entscheidung, die Zusammenarbeit zu beenden, beruhte ausschließlich auf unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Ausgestaltung der jeweiligen Kompetenzbereiche sowie des Rollenverständnisses zwischen Trainer und Geschäftsführer Sport.“

Die Göppinger stellen klar, „dass wir Herrn Klotz als eine sehr engagierte, kompetente sowie team- und kommunikationsstarke Trainerpersönlichkeit kennengelernt haben, mit klarer Spielidee und vorbildlichen Führungsqualitäten. Der Verein bedauert sehr, dass durch missverständliche Aussagen in der Berichterstattung möglicherweise ein falscher Eindruck über die Hintergründe der Trennung entstanden ist. Wir bedanken uns bei Herrn Klotz für sein Engagement und wünschen ihm für seine weitere berufliche Zukunft alles erdenklich Gute und viel Erfolg.“

Das sagt Mario Klotz

Mario Klotz reagiert auf die Mitteilung seines Ex-Vereins so: „Die nun veröffentlichte Pressemitteilung beziehungsweise Entschuldigung des 1. Göppinger SV begrüße ich ausdrücklich. Sie stellt erstmals die notwendige Transparenz her, die in dieser Angelegenheit bis zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht gegeben war. Unabhängig davon werde ich auch weiterhin meinem persönlichen Werteverständnis treu bleiben und von weitergehenden Aussagen zur damaligen Konstellation sowie zu einzelnen Vorkommnissen hinsichtlich der angedachten neuen Rollenverteilung zwischen Trainer und Geschäftsführer absehen.“

Klotz weiter: „Mein ausdrücklicher Dank gilt all jenen, die die in der damaligen Kommunikation teilweise getätigten Aussagen von Beginn an zu Recht kritisch hinterfragt und unter den bekannten, vorliegenden Umständen bereits realistisch eingeordnet haben. Die nunmehr veröffentlichte Entschuldigung des 1. Göppinger SV sorgt nun unmissverständlich für abschließende Klarheit, weshalb die Zusammenarbeit, trotz sportlichen Erfolgs, ein durchaus überraschendes Ende fand. Ich wünsche dem 1. Göppinger SV alles Gute für die Zukunft und danke der Vereinsführung in Person von Herrn Vaihinger sowie Herrn Lambert für die nun öffentlich erfolgte Entschuldigung und Klarstellung.“

A-Lizenzen

In der Zwischenzeit hat Mario Klotz, früherer Stürmer des FC 08 Villingen, nicht nur die Trainer-A-Lizenz geschafft, sondern der 41-Jährige ist auch dabei, die Fitnesstrainer-A-Lizenz zu erwerben. „Ich bin Trainer und will wieder als Trainer arbeiten“, weiß der Ex-Nullachter aber noch nicht, wohin es in Zukunft gehen wird.