FC 08 Villingen Oberliga: Gegner 1. CfR Pforzheim muss einen herben Rückschlag verkraften

Der FC 08 will nach dem Fehlstart am Samstag (14 Uhr) in der Pforzheimer Kramski-Arena die Wende erzwingen. Beim 1. CfR fällt ein ein wichtiger Spieler die ganze Saison aus.
Die Pforzheimer schreiben auf ihrer Homepage: „Für Luka Bilac ist die Saison gelaufen, bevor sie richtig begonnen hat. Der 20-Jährige musste beim Pokal-Achtelfinale in Mannheim bereits in der 20. Minute ausgewechselt werden. Bei einem Zweikampf blieb der Mittelfeldspieler im Rasen hängen. Gleichzeitig traf auch noch der Gegenspieler das Bein.“