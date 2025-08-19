FC 08 Villingen Oberliga: Gegner 1. CfR Pforzheim muss einen herben Rückschlag verkraften

Der FC 08 will nach dem Fehlstart am Samstag (14 Uhr) in der Pforzheimer Kramski-Arena die Wende erzwingen. Beim 1. CfR fällt ein ein wichtiger Spieler die ganze Saison aus.

Die Pforzheimer schreiben auf ihrer Homepage: „Für Luka Bilac ist die Saison gelaufen, bevor sie richtig begonnen hat. Der 20-Jährige musste beim Pokal-Achtelfinale in Mannheim bereits in der 20. Minute ausgewechselt werden. Bei einem Zweikampf blieb der Mittelfeldspieler im Rasen hängen. Gleichzeitig traf auch noch der Gegenspieler das Bein.“

Danach wird Luka Bilac selbst zitiert: „Dabei ist mir die Kniescheibe rausgesprungen. Als ich mich versuchte zu bewegen, rutschte sie wieder in die ursprüngliche Position. Es war kein Foul, sondern einfach nur Pech.“

So fasste der 2024 vom Landesligisten SV Böblingen zum 1. CfR gewechselte Spieler das Unglück zusammen.

„Bei der durchgeführten MRT-Untersuchung stellte sich die Verletzung dann doch schlimmer dar als erhofft. Das vordere Kreuzband und das Innenband sind gerissen. Ob der Meniskus auch etwas abgekommen hat, zeigt sich erst bei der Operation, die in den nächsten Tagen durchgeführt wird.“

Der Mittelfeldmotor würde als Riesentalent gelten und habe sich in den letzten Monaten zu einer festen Größe in der Mannschaft entwickelt.

Unterdessen hat Oberliga-Tabellenführer VfR Aalen Stürmer Niklas Antlitz verpflichtet. Antlitz war zuletzt bei Regionalligist SG Barockstadt Fulda-Lehnerz unter Vertrag und gilt als echter Torjäger. Zuvor stürmte er auch für die Stuttgarter Kickers.

Auch Außenverteidiger Jason Prodanovic (zuletzt FC Augsburg II) schließt sich dem Team von Trainer Beniamino Molinari an.