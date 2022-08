1 Stürmer Ibrahima Diakité (links) – hier gegen den Neckarsulmer Jonas Selz – erzielte nach einem sehenswerten Solo den Siegtreffer der Nullachter am Samstag. Foto: Eibner/Marc Schmerbeck

Unruhe bei den Stuttgarter Kickers, ein vom Spitzenreiter beeindruckter 08-Coach Marcel Yahyaijan und ein Traditionsverein aus Südbaden, der nach einer weiteren Pleite auf den ersten Punkt wartet – das war der vierte Oberliga-Spieltag.















Link kopiert

Als sich der Villinger Trainer am Sonntag auf in die "WIRmachenDRUCK Arena" macht, ist er einfach "gespannt" auf ein Duell "zweier Top-Mannschaften" der Liga. Am Ende sieht Marcel Yahyaijan einen 1:0-Sieg der SG Sonnenhof Großaspach gegen den 1. CfR Pforzheim. Vor gut 500 Zuschauern hatte Torjäger Dominik Salz mit seinem Treffer nach 33 Minuten dafür gesorgt, dass der Regionalliga-Absteiger nicht nur die Tabellenführung verteidigte, sondern auch die weiße Weste wahrte. "Großaspach war schon sehr abgezockt, hat dazu eben mit Salz einen Überspieler. Pforzheim hat aber schon das große Potenzial erkennen lassen", meinte der Coach des FC 08 Villingen am Montag. Dagegen wird für den Pforzheimer Coach Volker Grimminger der Druck nach der bereits dritten Niederlage größer. Immerhin hatte er im Vorfeld der Runde angekündigt, "dass wir zumindest unseren fünften Vorjahresplatz verbessern wollen".

Alarmglocken in Degerloch

Noch heißer geht es aber unterhalb des Stuttgarter Fernsehturms nach dem mageren 1:1 der Kickers gegen die TSG Backnang zu. Gut 2000 Zuschauer waren enttäuscht. Acht Punkte aus vier Spielen sind zu wenig für den großen Aufstiegsfavoriten, der bereits vier Zähler Rückstand auf Großaspach hat. "Was wir vor der Pause gezeigt haben, war das mit Abstand Schwächste, was ich von meiner Mannschaft gesehen habe", ärgerte sich Coach Mustafa Ünal. Taktisch, spielerisch oder läuferisch – einfach alles habe gegen Backnang gefehlt. Noch deutlicher wurde Kapitän und 1:1-Torschütze Kevin Dicklhuber: "Unsere Fans sind völlig zurecht sauer. So kann es nicht weitergehen. So können wir zu Hause nicht auftreten. Das muss sich schleunigst ändern, sonst können wir den Aufstieg ganz früh abschreiben." "Auch dieses Ergebnis hat wieder gezeigt, dass es in dieser starken Oberliga keine einfachen Spiele gibt", ist auch Marcel Yahyaijan gespannt, wie schnell die Kickers die erste Krise – aus ihrer Sicht – bewältigen. Ach ja – am kommenden Samstag treffen Pforzheim und die Stuttgarter aufeinander. "Da ist dann schon viel Druck im Kessel", weiß der Villinger Trainer, dass auf den Verlierer dieser Partie keine lustige Woche wartet.

Freude in Holzhausen

Ein anderer Torjäger hatte dagegen am Samstag gut lachen: Janik Michel markierte beim 3:1-Sieg des FC Holzhausen gegen den ambitionierten FC Nöttingen um Drittliga-Rekordtorschütze Anton Fink seine Saisontreffer Nummer 3 und 4. Der Aufsteiger aus dem Sulzer Teilort hat – wie der FC 08 Villingen – nach drei Spielen gute sechs Zähler auf der Habenseite. "Das Spiel hat unsere individuelle Klasse entschieden. Wichtig sind aber die drei Zähler, die wir gegen ein Topteam geholt haben", freute sich FCH-Trainer Pascal Reinhardt. Dessen Team hatte übrigens vor 350 Zuschauern ab der 76. Minute nach einer Ampelkarte für Oliver Grathwol in Unterzahl gespielt.

Frust in Freiburg

Dagegen standen 22 Spieler nach dem Spielende im Freiburger Dietenbach-Sportpark auf dem Rasen. Elf davon gingen mit hängenden Köpfen vom Feld – die Breisgauer hatten vor 123 Fans eine bittere 1:4-Heimschlappe gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen kassiert. "Das war eine in der Höhe verdiente Niederlage", war FFC-Coach Benjamin Pfahler enttäuscht. Dagegen freute sich Mario Klotz: "Von der ersten Minute an waren wir die spielbestimmende Mannschaft", stellte der FSV-Co-Trainer und frühere Nullachter klar. Für Bissingen markierte Nesreddine Kenniche in der zweiten Hälfte einen Hattrick, der Freiburger FC belegt ohne Punkt den letzten Platz.

Erleichterung in Offenburg

Ein anderes südbadisches Team atmete durch: Aufsteiger Offenburg feierte beim 2:1 gegen den FSV Hollenbach den ersten Saisonsieg. Jean-Gabriel Dussot sorgte nach 62 Minuten für den entscheidenden Treffer.

Mitaufsteiger ATSV Mutschelbach sorgt weiter für Furore. Das Team bleibt nach dem 0:0 beim 1. FC Rielasingen/Arlen ungeschlagen. Bei den Rielasingern stand der Ex-Nullachter Patrick Peters in der Startelf.