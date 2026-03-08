FC 08 Villingen Oberliga: Ergebniskrise, wachsender Druck nach der Niederlage in Oberachern und Lob

Die Nullachter warten immer noch auf ihren ersten Pflichtsieg in 2026. In Oberachern kommen einige Dinge negativ zusammen. Das Vertrauen in Coach Matthias Uhing ist weiterhin groß.

Oberliga: Nach einem ausgeglichenen südbadischen Oberliga-Duell musste der FC 08 am Samstagnachmittag in Oberachern (0:1) den Platz als Verlierer verlassen. Ein erster Pflichtsieg in diesem Frühjahr nach dem Restart täte der Villinger Mannschaft zu diesem Zeitpunkt richtig gut und würde die gute Arbeit des neuen Cheftrainers Matthias Uhing noch unterstreichen. Aber so weit ist es noch nicht.

Die Problemzonen In Oberachern scheiterten die Nullachter daran, dass hochkarätige Möglichkeiten – vor allem in der ersten Halbzeit von Fabio Pfeifhofer – nicht zu einer möglichen 1:0-Führung genutzt wurden. Das Gegentor sechs Minuten nach dem Wiederbeginn fiel völlig unnötig – angesichts des Aspekts, dass die Villinger zuvor Einwurf in der eigenen Hälfte hatten. Mehr Zweikampfstärke wäre für die Gäste auch notwendig gewesen, um nach dem Rückstand noch einmal wiederzukommen.

Auffällig war auch: Wichtige Spieler wie Christian Derflinger oder Nico Hug sind nach ihren Verletzungspausen noch nicht bei 100 Prozent. Der nun langzeitverletzte Allrounder Gabriel Cristilli sowie auch der gesperrte Nico Tadic wurden in Oberachern im Spiel der Gäste vermisst.

Weiter hart arbeiten

Das Vertrauen in den neuen Cheftrainer Matthias Uhing ist weiterhin groß. Die Spieler können sich zum Beispiel auch gut mit der taktischen Variabilität in Sachen Abwehrkette identifizieren. Sportdirektor Marcel Yahyaijan lobt die Arbeit von Matthias Uhing, sagt aber auch, „natürlich brauchen wir nun gegen Backnang und in Denzlingen positive Ergebnisse“.

Uhing zählt immer schon zu den sehr selbstkritischen Menschen: „Mir ist absolut klar, dass wir nun Erfolgserlebnisse brauchen. Ich bin selbst über unseren Start ins Frühjahr – nach einer gelungenen Vorbereitung – enttäuscht, differenziere aber auch die Probleme. Wir arbeiten hart weiter und geben Vollgas.“

Unsere Empfehlung für Sie FC 08 Villingen in Oberachern Es fehlt das Erfolgserlebnis – Nullachter verlieren enges Spiel Die Villinger unterliegen in Oberachern mit 0:1. Der FC 08 nutzt einige hochkarätige Chancen nicht und muss weiter auf den ersten Pflichtspielsieg im neuen Jahr warten.

Starke Worte von Fabian Himmel

Aufmunterung für Uhing kam am Samstag ausgerechnet von Oberacherns Coach Fabian Himmel: „Der FC 08 spielt wirklich ein sehr gutes System. Die Ergebnisse werden für euch wieder kommen. Da bin ich mir ganz sicher.“

Vielleicht klappt es mit dem ersten Jahressieg am Samstag im Heimspiel der Nullachter gegen Backnang. Für Matthias Uhings ist klar: „Wir werden sicherlich mit einer anderen Herangehensweise gegen Backnang ins Spiel gehen, sicherlich auch einen Tick offensiver. Es wird ein ganz anderes Spiel.“

Statistik

SV Oberachern: Redl – Sheron, Zwick, Stefotic (72. Vrazalica), Güzelcoban (73. Hauser), Huber, Weiß (80. Gjuraj), Recht, Borie (73. Bauer), Scherer, Carnier (89. Mörmann). FC 08: Hoxha – Liserra, Busam, Pintidis, Albrechti – Rinaldi, Derflinger (56. Krieger), Hug (72. Yannick Spät), Müller – Pfeifhofer (72. Glück), Feißt (86. Rudy). Tor: 1:0 Stefotic (51.).

Schiedsrichterin: Selina Menzel (Stutensee).

Zuschauer: 340. Gelbe Karten: Güzelcoban, Recht, Scherer/ Busam, Pintidis, Rinaldi.