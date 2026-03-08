FC 08 Villingen Oberliga: Ergebniskrise, wachsender Druck nach der Niederlage in Oberachern und Lob

Die Nullachter warten immer noch auf ihren ersten Pflichtsieg in 2026. In Oberachern kommen einige Dinge negativ zusammen. Das Vertrauen in Coach Matthias Uhing ist weiterhin groß.
Oberliga: Nach einem ausgeglichenen südbadischen Oberliga-Duell musste der FC 08 am Samstagnachmittag in Oberachern (0:1) den Platz als Verlierer verlassen. Ein erster Pflichtsieg in diesem Frühjahr nach dem Restart täte der Villinger Mannschaft zu diesem Zeitpunkt richtig gut und würde die gute Arbeit des neuen Cheftrainers Matthias Uhing noch unterstreichen. Aber so weit ist es noch nicht.