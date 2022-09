1 Die Nullachter bejubeln den souveränen 4:0-Heimsieg gegen Backnang. Nun gibt am Mittwochabend der FC Holzhausen in der MS Technologie-Arena die Visitenkarte ab. Foto: Michael Kienzler

Ein neuer Tabellenführer, vor den Spielen gegen den FC Villingen enttäuschte 08-Gegner aus Holzhausen und Göppingen und ein Traditionsverein, der weiter auf den ersten Sieg wartet – das war der neunte Oberliga-Spieltag.















"Eigentlich sind Überraschungen ja keine Überraschungen mehr", sagt 08-Coach Marcel Yahyaijan und lacht. So hätte der 30-Jährige nicht damit gerechnet, dass der FC Holzhausen, der am Mittwoch (19 Uhr) in Villingen seine Visitenkarte abgibt, beim FV Ravensburg eine 1:2-Niederlage kassiert. Auch das 1:1 von Regionalliga-Absteiger Großaspach in Neckarsulm und der 1:0-Coup des 1. FC Rielasingen/Arlen gegen den 1. Göppinger SV am Sonntag ordnet Yahyaijan in die Kategorie "unberechenbare Oberliga" ein.

FC Holzhausen

Nach sechs erfolgreichen Spielen endete die Serie des FC Holzhausen also mit einem 1:2 an der Ravensburger Brühlstraße. "Wir haben eigentlich einen guten Fußball gezeigt. Im zweiten Abschnitt hat mein Team einen enormen Druck entwickelt, scheiterte aber oft an der langen Ravensburger Innenverteidigung", freut sich nun FCH-Coach Pascal Reinhardt auf das Flutlicht-Derby am Mittwochabend in Villingen.

FC 08 Villingen

Dann könnte Stürmer Maxime Foulon, am Samstag beim 4:0 gegen die TSG Backnang aufgrund einer Verletzung am Hüftbeuger nicht im Kader, zumindest ein Teilzeit-Comeback feiern. "Eine Option für einen Startelf-Einsatz ist Maxime dann aber wohl noch nicht", so Marcel Yahyaijan, der sich auch nicht darauf festgelegt hat, ob er gegen den starken Oberliga-Aufsteiger unter Flutlicht wieder auf eine Viererkette setzt. "Das hat gegen Backnang gut funktioniert. Wichtiger war aber die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind."

1. Göppinger SV

Göppingen verpasste am Sonntag nach einer 0:1-Niederlage an der Rielasinger Talwiese den Sprung an die Spitze. Harut Arutunjan besiegelte in der 78. Minute vor 420 Zuschauern die erste Niederlage des GSV. Damit ist nun kein Oberliga-Team mehr ungeschlagen. "Göppingen hat sich in Rielasingen aber ja auch in der Vergangenheit schon oft schwer getan", weiß der 08-Trainer, dass Torjäger Mijo Tunjic und Co. nicht gerne an die Talwiese fahren.

Stuttgarter Kickers

Von der Tabellenspitze aus grüßen nach neun Spieltagen nun die Stuttgarter Kickers, die beim 5:1 beim FSV Hollenbach einen 0:1-Rückstand wettmachten. "Die 2:1-Pausenführung war sehr schmeichelhaft, nach der Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht, unsere Qualität und Fitness ausgespielt", war Coach Mustafa Ünal mit den ersten 45 Minuten beim Aufsteiger nicht einverstanden. Auf Kapitän Kevin Dicklhuber konnten sich die Degerlocher wieder einmal verlassen. Der Routinier schnürte einen Dreierpack. Hollenbachs Trainer Martin Kleinschrodt betonte: "Dicklhuber war der Dreh- und Angelpunkt."

1. CfR Pforzheim

Im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Volker Grimminger sahen die bisherigen Co-Trainer Alexander Freygang und Sani Murati beim 2:0 gegen den FSV Bietigheim-Bissingen einen starken Auftritt der sehr ambitionierten Goldstädter, für die es der dritte Saisondreier war. "Wir freuen uns für die Jungs und hoffen, dass mit diesem Sieg eine Serie gestartet werden kann", so die neuen Chefs an der Bande. Dagegen war Mario Klotz, Co-Trainer der Bissinger und Ex-Stürmer des FC 08 Villingen, enttäuscht: "Wir konnten dem starken Auftritt der Pforzheimer nichts entgegensetzen. Deshalb war der Sieg verdient."

Freiburger FC

Unterdessen wartet der Freiburger FC weiter auf den ersten Saisonsieg. Im Aufsteigerduell beim ATSV Mutschelbach hieß es am Samstag 1:2 aus Sicht des abgeschlagenen Schlusslichts aus dem Breisgau. "Es fühlt sich so an, als wäre es verhext. Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft und hatten die besseren Torchancen", ließ sich FFC-Coach Benjamin Pfahler zitieren, während Mutschelbach mit starken 17 Punkten weiter vorne mitmischt. Dagegen feierte der SV Oberachern einen 2:0-Heimsieg gegen die "Wundertüte" FC Nöttingen. Auch der Offenburger FV jubelte: 1:0 gegen den SSV Reutlingen. Yannic Prieto (52.) traf entscheidend, dazu kassierten die Reutlinger in der Schlussphase gleich drei Platzverweise – darunter waren zwei Ampelkarten.