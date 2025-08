Oberliga: „Das waren zwei Gesichter. Die erste Hälfte war enttäuschend, unsere zweite Halbzeit dafür echt stark“, ist Steffen Breinlinger auch noch am Montag von der Aufholjagd seiner Schützlinge beeindruckt.

Dabei sei es nach dem 0:3-Pausenrückstand sehr wichtig gewesen, dass Leon Albrecht (4:3-Treffer), Gian-Luca Feißt (3:3), Matthes Glück (3:3-Vorbereiter) oder Kevin Müller das 08-Spiel nach ihren Einwechslungen deutlich belebten.

„Wir haben einen homogenen Kader von hoher Qualität. Unsere Bankspieler können nachliefern“, betonte der Villinger Trainer.

Das nächste Heimspiel

Die andere Seite der Medaille war die Auftakthalbzeit der Nullachter. „Das hatten wir uns ganz anders vorgestellt und war ein Warnschuss für uns“, sah Breinlinger in Sachen Athletik, Kampfgeist und vor allem taktischer Umsetzung einen ersten Durchgang, der so nicht noch einmal vorkommen sollte.

Der Villinger Trainer erwartet also am Samstag (14 Uhr), wenn der TSV Essingen (2:1-Auftaktsieg gegen den FSV Bietigheim-Bissingen) in der MS Technologie-Arena seine Visitenkarte abgibt, dass seine Mannschaft von der ersten Minute an „Dominanz ausübt“. Essingen sieht er als „körperlich sehr stark“ an. Dann wird auch „Urlauber“ Fabio Pfeifhofer im 08-Kader zurückerwartet.

1227 Zuschauer

Erster Tabellenführer ist überraschend der 1. FC Normannia Gmünd, der den ambitionierten FC Nöttingen mit 5:1 deklassierte. Auch der 1. CfR Pforzheim (4:0 bei Aufsteiger Karlsruher SC II) setzte ein erstes Zeichen.

Der VfR Aalen, Titelkandidat Nummer 1, holte zum Auftakt ebenfalls einen Dreier. Das 2:1 gegen Aufsteiger FC Denzlingen war aber mühsam. Vor 1227 Zuschauern (Rekord am ersten Spieltag) erzielte Loris Groß erst in der 88. Minute den Siegtreffer.

Flavio Santaro

Dagegen kam der VfR Mannheim, ebenfalls ein Anwärter auf die ganz vorderen Plätze, nicht über ein 1:1 gegen die TSG Backnang hinaus. Für die Gäste hatte der Ex-Nullachter Flavio Santoro das zwischenzeitliche 1:0 erzielt. Enes Tubluk (73.) glich aus.

Klotz-Elf patzt

Regionalliga-Absteiger 1. Göppinger SV kassierte gegen den FV Ravensburg sogar eine 1:3-Heimpleite. 550 Zuschauer waren im Stadion an der Hohenstaufenstraße. „Nach unserem Ausgleich passieren uns einige Sachen, die nicht passieren dürfen. Nach der Pause hatten wir klare Chancen. Da benötigen wir Abschlussqualität und Effizienz, um das 2:3 zu machen“, sagte GSV-Coach und Ex-08-Trainer Mario Klotz.

Die „08-Filiale“

Lange sah es nach einem Traumstart des Türk. SV Singen gegen Türkspor Neckarsulm aus. Nach Treffern von Atakan Koyuncuoglu und Dominik Emminger, bis zum Winter 2024 Stürmer in Villingen, hieß es nach 36 Minuten 3:0 für die „08-Filiale“. Doch Neckarsulm drehte das Spiel. Der Ex-Nullachter Cristian Giles machte in der 84. Minute mit dem 4:2 alles klar. „Neckarsulm hat nach dem 0:2 ruhig weitergespielt“, war Steffen Breinlinger am Sonntag einer der 780 Zuschauer am Rasenplatz Süd.

Die Torjäger

2 Tore: Marcel Sökler (FC 08 Villingen), Luca Fritz (SV Oberachern).