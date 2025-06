1 Mokhtar Boulachab zieht das 08-Trikot aus. Er wechselt zu einem Oberliga-Kontrahenten. Foto: Marc Eich Oberliga-Aufsteiger Türk. SV Singen kann nun eine komplette Mannschaft aus ehemaligen Spielern des FC Villingen aufstellen. Auch andere Konkurrenten sind nicht untätig.







Was wir bereits in der vergangenen Woche geahnt haben, ist nun perfekt: Mokhtar Boulachab wechselt vom FC 08 Villingen zum Türk. SV Singen. Auch Oleksandr Balazh schließt sich dem ambitionierten Aufsteiger an. Weitere bisherige Nullachter könnten bald folgen.