FC 08 Villingen – Oberliga: Der Kapitän hofft, ein Ex-Nullachter mit Hattrick, Trainerbeben in Bietigheim

Während ein Ex-Nullachter ganze 21 Minuten für einen Hattrick braucht, zieht der FSV Bissingen die Reißleine. Spielführer Nico Tadic hofft, dass es „nur ein Pferdekuss“ ist.

OBERLIGA Vier Punkte aus den Spielen beim Tabellenzweiten aus Mannheim (0:0) und gegen den offensivstarken FSV Hollenbach (3:1): Villingen verbesserte sich nicht nur in der Tabelle auf Rang acht, sondern zeigte beim VfR und in der starken ersten Halbzeit gegen Hollenbach, dass der FC 08 im Spiel mit und gegen den Ball auf dem richtigen Weg ist.

Der nächste Schritt muss sein, dieses Niveau, diese Spielfreude und diese Zweikampf- sowie Laufstärke regelmäßig über 90 Minuten abzurufen.

Nächste Möglichkeit dafür ist am Samstag (14.30 Uhr), wenn der FC 08 beim Karlsruher SC II, dem bisher stärksten Aufsteiger, seine Visitenkarte abgibt.

Nico Tadic

Ob dann Nico Tadic auflaufen kann, ist weiter fraglich. Der Spielführer hatte am Samstag einen Schlag abbekommen.

Eine Vorhersage sei „momentan schwierig. Durch den Schlag ist der komplette Muskel zu und verhärtet. Momentan habe ich noch Schmerzen. Ich hoffe aber, dass es nur ein Pferdekuss ist und ich die nächsten ein, zwei Tage wieder schmerzfrei bin“, sagte der 08-Kapitän am Montagvormittag.

Der Trainerwechsel

Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat einen neuen Trainer verpflichtet: Daniel Zmpitas übernimmt nach der Trennung von Haris Krak den Tabellen-15. im Kampf gegen den Abstieg.

Der 33-jährige Zmpitas trainierte früher den Landesligisten TV Pflugfelden, wurde 2024 mit NK Croatia Bietigheim Meister in der Bezirksliga und führte den FV Löchgau 2025 zur Vizemeisterschaft in der Landesliga. Am vergangenen Samstag stand Zmpitas im 2:2 im Spitzenspiel bei der SKV Rutesheim noch an der Linie . Danach verkündete er der Mannschaft seine Entscheidung, nach Bissingen zu wechseln.

Der Hattrick

Was für ein Auftritt von Ex-Nullachter Abdoulie Mboob: Der Stürmer des TSV Türk. Singen machte innerhalb von 21 Minuten aus einem 0:1-Rückstand beim TSV Essingen in der Schlussphase mit einem Hattrick noch einen 3:1-Sieg.

Mboob traf nicht nur in der 77. Minute, sondern auch gleich zweimal in der Nachspielzeit (90. +2, 90. +8). Im siebten Spiel war es der fünfte Treffer des ehemaligen Villingers. Damit verbesserte sich Singen auf den elften Rang. Beim 2:1 der TSG Backnang gegen den 1. FC Normannia Gmünd traf mit Flavio Santoro ein weiterer Ex-Nullachter.

Die Mitgliederversammlung

Unterdessen macht die neue Mitgliederinitiative des FC 08 noch einmal auf die Bedeutung der Hauptversammlung am Mittwoch (19 Uhr, Münsterzentrum) aufmerksam. „Die Mitgliederversammlung ist nicht nur eine Pflicht, sie ist eine Chance – die Chance, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft des FC 08 Villingen in die eigene Hand zu nehmen“, so heißt es in der Mitteilung.