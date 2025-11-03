FC 08 Villingen – Oberliga: Der Kapitän hofft, ein Ex-Nullachter mit Hattrick, Trainerbeben in Bietigheim

Während ein Ex-Nullachter ganze 21 Minuten für einen Hattrick braucht, zieht der FSV Bissingen die Reißleine. Spielführer Nico Tadic hofft, dass es „nur ein Pferdekuss“ ist.
OBERLIGA Vier Punkte aus den Spielen beim Tabellenzweiten aus Mannheim (0:0) und gegen den offensivstarken FSV Hollenbach (3:1): Villingen verbesserte sich nicht nur in der Tabelle auf Rang acht, sondern zeigte beim VfR und in der starken ersten Halbzeit gegen Hollenbach, dass der FC 08 im Spiel mit und gegen den Ball auf dem richtigen Weg ist.