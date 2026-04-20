FC 08 Villingen Oberliga: Chefcoach Matthias Uhing, Abgänge, Neue – das sagt Sportchef Marcel Yahyaijan

Der Kader des FC 08 für die kommende Saison nimmt immer weitere Konturen an. Bleibt Matthias Uhing Chefcoach, wer verlässt Villingen und welche Spieler sucht Marcel Yahyaijan?

Oberliga Vier angeschlagene „Sorgenkinder“, drei Entwarnungen: Kapitän Nico Tadic, Nico Hug und wohl auch Jonas Busam (Schlag auf den Nacken beim 2:2 in Gmünd) sollen in dieser Woche normal trainieren. „Sie müssten am Samstag im Heimspiel gegen Göppingen eine Option sein“, geht Marcel Yahyaijan davon aus, dass dieses 08-Trio in der MS Technologie-Arena zumindest auf dem Spielberichtsbogen steht.

Ob dies auch bei Enrico Krieger der Fall ist, ist sehr fraglich. „Enrico geht erst einmal zu Arzt“, hat sich – so der Geschäftsführer Sport des Tabellensiebten der Oberliga BW – der Verteidiger beim 1. FC Normannia im Bereich Hüfte/Bauch verletzt.

Die Fragezeichen

Apropos Krieger: Der 21-Jährige soll auch in der kommenden Runde das schwarz-weiße Trikot tragen. „Es sieht gut aus“, rechnet Marcel Yahyaijan damit, dass der junge Leistungsträger an Bord bleibt. Mit Offensivmann Kevin Müller würden die Nullachter ebenfalls gerne verlängern. Auch mit den Ehmann-Brüdern, den Spät-Brüdern und Nachwuchsstürmer Maximilian Rudy liefen Gespräche. Bisher haben zwölf Feldspieler und Torwart Andrea Hoxha einen Vertrag für die neue Saison. „Wir wollen mit 18 Feldspielern und zwei Torhütern in die neue Saison gehen“, schaut sich Marcel Yahyaijan auch nach externen Verstärkungen um.

Die Abgänge

Dabei sondiert der 33-Jährige vor allem den Offensivmarkt, da mit Marcel Sökler (in der Winterpause nach Reutlingen), Fabio Pfeifhofer (SV Seedorf) und sehr wahrscheinlich auch Christian Derflinger (TSG Balingen) die drei besten Torschützen der Saison 2025/26 die Nullachter verlassen werden.

Einfach sei es aber nicht, einen echten Knipser und einen Mittelfeldtaktgeber zu finden.

Matthias Uhing

Klar, dass Neuzugänge ihre Entscheidung auch vom Coach abhängig machen. Hier könnte bis zum Wochenende eine Entscheidung gefallen sein. „Die Entwicklung der Mannschaft stimmt, zudem haben sich die Spieler bei den Vertragsgesprächen für Matthias ausgesprochen. Noch ist aber nicht alles fix. Es geht um letzte Details“, sei es aber sehr gut möglich, dass der FC 08 bis zum Göppingen-Heimspiel die Vertragsverlängerung von Chefcoach Matthias Uhing verkündet.

Marcel Yahyaijan sagt: „Wir wollen wieder verstärkt unseren eigenen Weg gehen und Spieler aus der Jugend über die U21 an die erste Mannschaft heranführen.“ Foto: Marc Eich

Eine Option sei es, Uhing einen starken Co-Trainer zur Seite zu stellen.

Der Unterbau

Die U21-Eigengewächse Noah Kälble, Luis Seemann und Pascal Staiger haben ihre Verträge verlängert. „Wir wollen wieder verstärkt unseren eigenen Weg gehen und Spieler aus der Jugend über die U21 an die erste Mannschaft heranführen“, so Marcel Yahyaijan

Rapolder und Giles

Erfolgreiches Debüt von Ex-Bundesliga-Coach Uwe Rapolder als Verantwortlicher des Aufsteigers Türkspor Neckarsulm: Auch dank zwei Treffern des Ex-Nullachters Cristian Giles, seine Saisontore Nummer 16 und 17, gewann Neckarsulm das Kellerduell beim FSV Bietigheim-Bissingen mit 4:0. Offiziell fungiert weiterhin Spielertrainer Julian Grupp als Chefcoach. Das Duo Grupp/Rapolder werde das Team bis Saisonende begleiten, teilte der Club mit.

Während Bissingen damit – wie Schlusslicht Denzlingen – nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt besitzt, setzt Türkspor (15./30 Punkte) die davor liegenden Direktkontrahenten aus Hollenbach (14./31), Göppingen (14./31), am Samstag (14 Uhr) kommt es in der Villinger MS Technologie-Arena zum Duell der beiden Regionalliga-Absteiger, Backnang (12./33) oder Karlsruhe II (11./33) unter Zugzwang. Der SSV Reutlingen (10./35) – Marcel Sökler traf beim 1:1 in Göppingen nicht – ist ebenfalls noch längst noch nicht am sicheren Ufer. Innenverteidiger Levin Steinbrenner hat seinen Vertrag in Göppingen verlängert.

Türk. SV Singen

Auch mit dem sechsten (!) Coach in der laufenden Saison schafft der Türk. SV Singen bisher nicht die Wende. Trainer Slobodan Maglov sah eine 0:3-Niederlage bei Tabellenführer VfR Aalen, der damit weiter acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Mannheim hat. Aalen dürfte der Regionalliga-Aufstieg nicht mehr zu nehmen sein.

Bei seinem Debüt hatte Maglov mit Singen eine 2:3-Heimniederlage gegen Göppingen kassiert. Der Aufsteiger hat mit 30 Punkten (16.) aber noch realistische Chancen auf die Versetzung. Einfach wird dies aber nicht, gibt doch am Sonntag der VfR Mannheim seine Visitenkarte ab.