FC 08 Villingen Oberliga: Chefcoach Matthias Uhing, Abgänge, Neue – das sagt Sportchef Marcel Yahyaijan

Der Kader des FC 08 für die kommende Saison nimmt immer weitere Konturen an. Bleibt Matthias Uhing Chefcoach, wer verlässt Villingen und welche Spieler sucht Marcel Yahyaijan?
Oberliga Vier angeschlagene „Sorgenkinder“, drei Entwarnungen: Kapitän Nico Tadic, Nico Hug und wohl auch Jonas Busam (Schlag auf den Nacken beim 2:2 in Gmünd) sollen in dieser Woche normal trainieren. „Sie müssten am Samstag im Heimspiel gegen Göppingen eine Option sein“, geht Marcel Yahyaijan davon aus, dass dieses 08-Trio in der MS Technologie-Arena zumindest auf dem Spielberichtsbogen steht.