FC 08 Villingen Oberliga: Ausgezeichnete Entwicklung, Reifeprozess und viel Flexibilität

Warum der FC 08 bis zur Winterpause noch viel erreichen kann. Ausfälle von wichtigen Spielern können gleichwertig ersetzt werden. Was Steffen Breinlinger noch alles freut.

OBERLIGA Nicht nur die früheren KSC-Größen Ede Becker (Heute Chef des Nachwuchsleistungszentrums), Daniel Gordon (Co-Trainer der U23) und Martin Stoll (Coach der Karlsruher U19) sahen am Samstagnachmittag im kleinen Badenia Stadion – gleich neben der BB Bank Arena Wildpark der Profis – einen starken Auftritt des FC 08 beim 4:0-Sieg. „Offensiv wie defensiv war es eine tolle Mannschaftsleistung von uns. Die Jungs haben sehr strukturiert und diszipliniert gespielt“, lobte 08-Coach Steffen Breinlinger.

Hervorragend eingestellt In diesem Herren-Duell hatte es eine spannende Konstellation mit „Herrenfußball gegen sehr talentiertem Etwas-noch-Jugendfußball“ gegeben. Steffen Breinlinger hatte sein Team einmal mehr hervorragend eingestellt. Seine Spieler waren als das „Herrenteam“ von Beginn an präsent, robust, nahmen das Heft auch spielerisch schnell die Hand. Der Lohn: Mit diesem 4:0-Erfolg sind die Nullachter seit drei Spielen ungeschlagen, weisen ein Torverhältnis von 7:1 aus und kletterten nun auf den siebten Platz in der Oberliga-Tabelle hoch.

Die positive Entwicklung des Villinger Teams ist seit Wochen nicht zu übersehen. Auch gegen die Karlsruher Talentschmiede vereinte die 08-Mannschaft defensive Stabilität mit offensiver Spielkontrolle. Angesichts der Chancenanteile hätte das Ergebnis sogar noch höher ausfallen können. Viel früher hätten die Gäste nach dem verdienten 1:0 durch Fabio Pfeifhofer in der 32. Minute dann das 2:0 machen können.

Personell einige Optionen

Was Coach Steffen Breinlinger aber aktuell auch sehr freut, ist der Aspekt, „dass wir gewichtige Ausfälle – wie am Samstag mit Fabio Liserra (Erkältung, Anm.d.Red.), Nico Tadic (Prellung) und Georgios Pintidis (Gesperrt) – gut ersetzen können.

„Jeder Spieler ist bei uns sehr wichtig. Jeder kommt auf seine Minuten. Dies wissen sie auch seit der Vorbereitung“, betont der Villinger Trainer.

Neu in der Startelf standen am Samstag Leon Albrecht, der zusammen mit Kevin Müller auf der linken Seite ein großes und wirksames Arbeitspensum abspulte sowie Fabio Pfeifhofer, der ab der ersten Minute ein großer Aktivposten war.

Der Ausblick

Noch drei Spiele hat der FC 08 (7./24) bis zur Winterpause vor sich.

Aus Platz sieben könnte Anfang Dezember vielleicht noch Platz vier (aktuell Ravensburg/27) werden. Am kommenden Freitag (19 Uhr) startet diese kleine „Abschluss-Serie“ der Villinger in diesem Herbst mit dem attraktiven Heimspiel gegen Aufsteiger Türk SV Singen. Danach geht es noch nach Reutlingen und nach Essingen.

Der enttäuschende Saisonstart ist jedenfalls schon beim FC 08 vergessen. Die Mannschaft bereitet ihren Fans momentan sehr viel Freude, weil auch die Perspektiven absolut zuversichtlich stimmen. Das Team findet sich immer mehr.

Statistik

FC 08 Villingen: Hoxha – Krieger (86. Jonathan Spät), Rinaldi, Busam, Albrecht – Derflinger, Müller (89. Rudy), Pfeifhofer, Feist (84. Glück), Cristilli – Sökler. KSC U23: Heering – Kritzer (61. Gerold), Engel, Dinger, Ersungür (61. Dettling), Dühring, Arbai (76. Bicki), Mahle (79. Behr), Sonn, Geigle, Manai (46. Zengin). Tore: 0:1 Pfeifhofer (32.), 0:2 Derflinger (78.), 0:3 Cristilli (84.), 0:4 Müller (90.). Schiedsrichter: Nico Nemtinow (March). Zuschauer: 150.