FC 08 Villingen Oberliga: Ausgezeichnete Entwicklung, Reifeprozess und viel Flexibilität

Warum der FC 08 bis zur Winterpause noch viel erreichen kann. Ausfälle von wichtigen Spielern können gleichwertig ersetzt werden. Was Steffen Breinlinger noch alles freut.
OBERLIGA Nicht nur die früheren KSC-Größen Ede Becker (Heute Chef des Nachwuchsleistungszentrums), Daniel Gordon (Co-Trainer der U23) und Martin Stoll (Coach der Karlsruher U19) sahen am Samstagnachmittag im kleinen Badenia Stadion – gleich neben der BB Bank Arena Wildpark der Profis – einen starken Auftritt des FC 08 beim 4:0-Sieg. „Offensiv wie defensiv war es eine tolle Mannschaftsleistung von uns. Die Jungs haben sehr strukturiert und diszipliniert gespielt“, lobte 08-Coach Steffen Breinlinger.