1 08-Kapitän Dragan Ovuka (links) setzt sich in dieser Szene gegen den Freiburger Alexander Martinelli durch. Foto: Roland Sigwart

Souveräne Titelfavoriten, eine Punkteteilung im Aufsteigerduell und 34 Tore in den neun Oberliga-Auftaktspielen. Eines davon erzielte Ibrahima Diakité beim 1:0-Sieg des FC 08 gegen den Freiburger FC. Das war der erste Spieltag.















"Große Überraschungen waren für mich nicht dabei", blickt 08-Coach Marcel Yahyaijan auf die Ergebnisse des ersten Spieltages. In der Tat: Nicht nur die Stuttgarter Kickers wurden beim 4:0-Erfolg beim Aufsteiger FC Holzhausen der Favoritenrolle gerecht. Bei der Oberliga-Premiere des "Dorfclubs" sahen 3000 Zuschauer Kickers-Treffer von Kevin Dicklhuber (26.), Loris Maier (47., 51.) und Halim Eroglu (80.). FCH-Coach Pascal Reinhardt war dennoch zufrieden: "Generell haben es meine Jungs vor allem in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht. Mit etwas mehr Spielglück können wir vielleicht sogar in Führung gehen. Der Doppelschlag der Kickers nach der Pause hat uns das Genick gebrochen. Die Kickers sind nicht unser Anspruch." Mustafa Ünal, der Trainer der Degerlocher, meinte: "Glückwunsch an den FC Holzhausen. Die wollten – wie wir – Fußball spielen. Mit dieser Leistung wird der FC Holzhausen zu Hause noch vielen Gegnern das Leben schwer machen."

Die Aufstiegsanwärter

Keine Blöße gaben sich – neben dem FC 08 Villingen – mit dem FSV Bietigheim-Bissingen (1:0 gegen den SSV Reutlingen), der SG Sonnenhof Großaspach (4:2 beim FC Nöttingen/Marcel Yahyaijan: "Das war aber am Ende durchaus eine enge Kiste"), dem 1. Göppinger SV (4:1 bei der TSG Backnang) und dem 1. CfR Pforzheim (4:2 gegen den 1. FC Rielasingen/Arlen) auch die weiteren Aufstiegsfavoriten. "Es war das erwartet umkämpfte Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, wobei wir ein leichtes Chancenplus hatten. Ab der 60. Minute waren wir dann klar feldüberlegen. Am Ende haben wir das Tor nach einem Standard durch unseren 1,98 m großen Pero Mamic in der 69. Minute gemacht", freute sich der Bietigheimer Co-Trainer Mario Klotz – früher Stürmer im Villinger Friedengrund – über den Dreier zum Auftakt. Auch der Pforzheimer Coach Volker Grimminger war zufrieden: "Die Jungs haben ein tolles Spiel abgeliefert."

Die Aufsteiger

Dagegen hatte sich der Offenburger FV die Premiere nach Jahren der Abstinenz in der höchsten Spielklasse des Landes anders vorgestellt. Das gab auch Cheftrainer Sascha Ruf nach dem 0:3 im Derby beim SV Oberachern zu. "Wir haben einen anderen Plan für das Spiel gehabt." Oberacherns Trainer Fabian Himmel sprach nach dem Spiel von einem "verdienten Sieg", bemängelte jedoch die fehlende Effizienz seiner Mannschaft gegen den Neuling. Im Aufsteigerduell zwischen dem ATSV Mutschelbach und dem FSV Hollenbach teilten beim 2:2 beide Teams die Punkte. Für Mutschelbach war es der erste Zähler der Oberliga-Geschichte. Samir Frank erzielte neun Minuten vor dem Ende den umjubelten Ausgleich der Mutschelbacher.

Die Zuschauer

Neben den vielen Toren fiel auf, dass im Vergleich zur Vorsaison wieder mehr Fans die Spiele sehen wollten. Zu den neun Partien des ersten Spieltages kamen 6618 Zuschauer, 700 waren es am Freitagabend beim 1:0-Sieg der Nullachter gegen den Freiburger FC. Die Übersicht: Oberachern 580, Bietigheim 400, Nöttingen 448, Villingen 700, Ravensburg 490, Backnang 250, Holzhausen 3000, Mutschelbach 350, Pforzheim 400.