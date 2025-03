1 Oleksandr Balazh von der U21 des FC 08 (links) im Zweikampf mit Issac Okwubor, der mit Rot vom Platz flog. Foto: Holger Rohde

Die U21 des FC 08 Villingen schrammt bei der 0:1-Niederlage gegen den VfR Mannheim an einer Überraschung vorbei. Die achte Niederlage in Serie lässt die Mannschaft am Tabellenende verharren.









Es war wie im Hinspiel, in dem die Villinger ebenfalls mit 0:1 durch einen Treffer in den letzten zehn Minuten vor der Pause verloren haben. „Es war ein Fehler, den wir gemacht haben und aus dem Alexander Esswein einen super Schuss in den Winkel abschloss“, haderte Trainer Daniel Miletic ein wenig.