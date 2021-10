1 Stürmer Lhadji Badiane (links) könnte am Mittwochabend in Reutlingen in die Startelf der Villinger rücken. Foto: Eich

Im Nachholspiel der Oberliga Baden-Württemberg tritt der FC 08 Villingen am Mittwochabend (19 Uhr) beim SSV Reutlingen an. Auf das Team von Chefcoach Marcel Yahyaijan wartet bei den zuletzt bärenstarken Reutlingern eine schwierige Aufgabe.















SSV Reutlingen – FC 08 Villingen (Mittwoch, 19 Uhr). Für die Nullachter steht nach dem 1:2 in Rielasingen erneut ein Flutlichtspiel an. Eine Serie wird dabei am Mittwochabend enden.

Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage – so geht es bei den Nullachtern nun also seit Ende August. Klar, dass Coach Marcel Yahyaijan hofft, dass diese Serie erst einmal an der Reutlinger weitergeht. "Unser Ziel ist es, aus Reutlingen mit etwas Zählbarem zurückzukehren", weiß der 29-Jährige, dass die Villinger mit einem Sieg den Rückstand auf den Tabellenzweiten aus Bietigheim auf zwei Punkte verkürzen würden.

Konter und Standards

Doch einfach wird dies beim Tabellenfünfzehnten nicht. Zwar verpatzten die Reutlinger, auch wegen Spielausfällen aufgrund von Coronafällen, den Saisonstart, doch zuletzt kamen die Schützlinge von Maik Schütt in Fahrt. Sie sind nun seit vier Spieltagen ungeschlagen. "Die haben derzeit einen Lauf", weiß Marcel Yahyaijan natürlich auch, dass die Reutlinger sogar seit 270 Spielminuten (2:0 beim Freiburger FC, 4:0 gegen Dorfmerkingen und 1:0 gegen Reutlingen) keinen Gegentreffer mehr kassiert haben. "Sie haben eine gute Defensive, setzen auf Konter und die Standards", verweist der 08-Coach zudem auf die Torgefährlichkeit des 1,92 Meter großen Mittelstürmers Onesi Kuengienda, der nach einer Verletzungspause so langsam wieder zu alter Form zurückfindet. "Auf diesen müssen wir besonders aufpassen."

"Ein gutes Gefühl"

Dennoch ist Marcel Yahyaijan optimistisch, dass sein Elf an der Kreuzeiche punkten kann. "Wenn wir in Reutlingen so auftreten, wie wir es gerade in der zweiten Halbzeit in Rielasingen gemacht haben, dann habe ich ein gutes Gefühl."

Die Personalien

Dabei schließt Marcel Yahyaijan nicht aus, dass Lhadji Badiane seine zweite Chance von Beginn an bekommt. "Es sieht bei ihm gut aus", will der Villinger Coach aber noch abwarten, wie der Angreifer die letzten Trainingseinheiten absolviert. Dagegen sei mit dem Comeback von Innenverteidiger Frederick Bruno am Mittwoch noch nicht zu rechnen.

SSV in Top-Form

Auch SSV-Coach Maik Schütt weiß um die aktuelle Stärke seiner Mannschaft. "Unser Spiel gegen den Ball hat uns in den letzten Wochen ausgezeichnet. Es gelingt uns zurzeit, kompakt und geschlossen zu agieren. Deshalb lassen wir wenige Torchancen zu", so Schütt. Der Reutlinger Trainer stellte jedoch auch klar, dass man sich von dem guten Lauf "nicht blenden" lasse. "Wir haben noch immer mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Die Siege haben uns natürlich gut getan, aber das Spiel am Mittwoch wird trotzdem schwer."

Nicht blenden lassen will man sich außerdem von den zuletzt wechselhaften Ergebnissen des FC 08: "Villingen ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die unsere Defensive auf die Probe stellen wird. Es wird vor allem darauf ankommen, ihnen die Räume wegzunehmen, die sie besonders gerne bespielen. Wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf das Spiel", gibt sich Schütt kämpferisch. Mit einem Sieg über die Nullachter könnte der SSV – aktuell auf Rang 15 der Oberliga-Tabelle – die Abstiegsränge vorerst wieder verlassen.

Welche Serie endet?

Sicher ist also, dass am Mittwochabend an der Kreuzeiche eine Serie enden wird. Reutlingen will das vierte Spiel in Folge – am besten ohne Gegentor – für sich entscheiden, die Villinger ihr Wechselbad der Gefühle nach der Niederlage in Rielasingen mit einem Dreier fortsetzen. Beides geht nicht.