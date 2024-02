FC 08 Villingen: Nullachter ziehen souverän ins Pokal-Halbfinale ein

12 Das neue Traumduo des FC 08? Der zweifache Torschütze Marcel Sökler (rechts) und Ex-Profi Daniel Caligiuri verstanden sich auf dem Platz gegen den Freiburger FC schon hervorragend. Foto: Marc Eich

Der Oberligist setzt beim 3:1-Sieg im Viertelfinale gegen den Freiburger FC schnell die Maßstäbe. Marcel Sökler schnürt ein Doppelpack. Regionalligst Bahlinger SC scheidet in Oberachern aus.









SBFV-Pokal-Viertelfinale: Freiburger FC – FC 08 Villingen 1:3 (0:3). Souverän hat der Villinger Oberligist am Samstag vor 500 Zuschauern in der Freiburger Risskopf-Arena auf einem sehr holprigen Rasen den Einzug ins Halbfinale geschafft. 08-Coach Mario Klotz war nach den 90 Minuten sehr zufrieden: „Die Mannschaft hat von Beginn an gezeigt, dass sie unbedingt hier gewinnen will und trat sehr dominant auf. Es war ein äußerst gelungener Pflichtspielauftakt.“