2 Keeper Felix Sippel wechselt von der U19 des Freiburger FC zu den Villingern – worüber sich auch 08-Chefcoach Marcel Yahyaijan (rechts) freut. Foto: FC 08 Villingen

Der FC 08 Villingen verpflichtet mit dem 19-jährigen Felix Sippel und dem 18-jährigen Kevin Ehmann zwei junge, talentierte Torhüter zur neuen Saison.















"Es war uns sehr wichtig, hinter unserer neuen Nummer 1, Dennis Klose, zwei ambitionierte, talentierte Torhüter zu haben", begründete FC 08-Chefcoach Marcel Yahyaijan den Doppeltransfer in einer Klubmitteilung am Mittwoch.

Freiburger Sippel "überzeugt" 08-Verantwortliche

Der 1,85 Meter große Felix Sippel wurde in der Jugend des SC Freiburg ausgebildet und spielte zuletzt in der A-Junioren-Oberliga mit der U19 des Freiburger FC. "Felix war mehrfach bei uns im Probetraining und hat uns überzeugt. Er ist gut auf der Linie und ein mitspielender Keeper", so Marcel Yahyaijan. Da Felix Sippel in Freiburg wohnt, kann er künftig mit anderen in Freiburg wohnenden 08-Spielern zum Training nach Villingen fahren.

Spaichinger Ehmann schon länger ein Kandidat

Noch jünger als Sippel ist Kevin Ehmann mit seinen 18 Jahren. Er kommt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Heidenheim, wo er zuletzt in der U19 spielte. "Kevin kommt aus Spaichingen und hat in der Jugend zeitweise bei der TSG Balingen gespielt. Daher kennen wir ihn schon länger. Er stand auch schon mehrfach vor einem Wechsel zum FC 08. Umso schöner, dass es jetzt klappt", freut sich Marcel Yahyaijan auch über den zweiten Neuzugang. "Kevin hat starke Reflexe und ist auf der Linie richtig gut. Auch vom Nachwuchsleistungszentrum in Heidenheim kam nur positives Feedback", lobt der FC 08-Cheftrainer den zweiten – ebenfalls 1,85 Meter großen – Keeper.

