Stuttgarter Kickers – FC 08 Villingen 3:2 (0:1) . Der FC 08 hat beim Oberliga-Meister Stuttgarter Kickers in letzter Minute der Nachspielzeit nach einer 2:0-Führung noch mit 2:3 verloren. „Das tut richtig weh“, meinte nach dem Schlusspfiff der zweifache Villinger Torschütze Ibrahima Diakité in einer ersten Reaktion.Vor dem Spiel hatte Villingens Coach Reiner Scheu noch betont: „Wir haben bei den Kickers nur eine Chance, wenn wir bissig, mutig und aggressiv sind.“

Die Personalien

In der Anfangsformation bei den Nullachtern gab es eine kleine Überraschung, denn der zuletzt verletzte Frederick Bruno stand in der Startelf. Leon Albrecht, der zuletzt ebenfalls pausieren musste, saß zumindest wieder auf der Bank.Zwei Veränderungen gab es beim FC 08 gegenüber dem Spiel gegen Großaspach. Wie erwähnt war Bruno neu dabei und auch auf der rechten Abwehrseite Fabio Liserra – Tim Zölle und Angreifer Samet Yilmaz schauten erst einmal zu.Wie erwartet hatte Stuttgarts Trainer Mustafa Ünal – im Hinblick schon auf das WFV-Pokalfinale gegen die TSG Balingen in zwei Wochen – personell umfangreich rotiert.Neu dabei waren im Tor Ramon Castellucci, der eigentlich nur im Pokal zum Zug kommt, dazu Oberliga-Debütant Torben Hohloch und weitere fünf Akteure, die eher der zweiten Reihe zugehörig sind.

Die erste Halbzeit

Auf der Stuttgarter Waldau herrschte am Samstagnachmittag – dem Anlass entsprechend – Meisterwetter: 23 Grad und Sonnenschein. 3910 Zuschauer waren gekommen und sorgten für eine fantastische Stimmung.Im Gegensatz zum Hinspiel (0:4 aus Villinger Sicht) entwickelte sich nun eine ganz andere Partie. Der FC 08 gefiel von Beginn an mit einem aggressiven Mittelfeldpressing, was Kevin Dicklhuber und Co. gar nicht behagte. Der neue Oberliga-Champion blieb im ersten Durchgang offensiv relativ blass, besaß lediglich durch Ivo Colic nach knapp einer halben Stunde eine echte Einschussmöglichkeit, die aber Dennis Klose parierte.Die Villinger machten es besser: In der 42. Minute steckte Tevfik Ceylan auf der linken Seite einen Pass auf Ibrahima Diakité durch. Der 08-Torjäger setzte geschickt seinen Körper ein, kämpfte sich bis zur Stuttgarter Grundlinie durch und überwand aus spitzem Winkel Kickers-Keeper Castellucci zum 1:0 für den FC 08. Dies war auch der Pausenstand.

Der zweite Durchgang

Nach dem Seitenwechsel das erwartete Bild: Der Oberliga-Meister verzeichnete wieder mehr Ballbesitz, biss sich aber gegen eine zweikampfstarke Villinger Elf weiterhin erst einmal die Zähne aus. Hinten stand ein souveräner Torhüter Dennis Klose.Reiner Scheu wollte bei dem gerade erst genesenen Frederick Bruno nichts riskieren und ersetzte den bis dahin gut spielenden Verteidiger nach einer Stunde durch Tim Zölle.Dann lief die 74. Minute. Der eingewechselte Samet Yilmaz hatte einen langen Ball in den Stuttgarter Strafraum geschlagen – Leon Maier und Torhüter Castellucci behinderten sich gegenseitig und Ibrahima Diakité bedankte sich mit einem Heber zum 2:0 für den FC 08.Wütende Kickers, angepeitscht von ihren Fans, antworteten: Mit dem schnellen 1:2 durch David Braig – und nur eine Zeigerumdrehung später mit dem 2:2 durch Loris Maier nach einem mustergültigen Rückpass von Konrad Riehle. Die Villinger gerieten immer mehr unter Druck.

Die Entscheidung

Die Kickers bliesen zur Schlussoffensive, als gäbe es kein Morgen mehr. Ein Kopfball von David Braig (85.) verfehlte knapp das Ziel. Schiedsrichter Marcel Lalka zeigte vier Minuten Nachspielzeit an. Offenbar müde gewordende Nullachter brachten das 2:2 nicht über die Runde. Mit der letzten Aktion des Tages gelang Loris Maier mit einem Kopfball das 3:2 für die Kickers.

Die Trainerstimmen

Mustafa Ünal, Kickers Stuttgart: „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, aber nicht mit unserer ersten Halbzeit. Da sind wir arrogant und überheblich aufgetreten. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft aber eine tolle Reaktion gezeigt.“ Reiner Scheu, FC 08: „Zunächst einmal Glückwünsche an die Kickers für die hochverdiente Meisterschaft und heute für den verdienten 3:2-Sieg. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und hatten dann im zweiten Durchgang die Probleme, die wir schon öfters in dieser Phase in den vergangenen Spielen gesehen haben. Dies macht mir Sorgen in Richtung Pokalfinale.“

Die Statistik

FC 08 Villingen: Klose – Liserra, Busam, Bruno (61. Zölle), Stüber (48. Yilmaz) – Zeiser, Pintidis, Alihoxha (77. Rodewald), Boulachab – Diakité, Ceylan.Kickers: Castellucci – Moos (76. Kececi), Kammerbauer, Colic (57. Riehle), Loris Maier, Campagna (46. Braig), Dicklhuber, Leon Maier, Hohloch (46. Kiefer), Polauke, Berisha.Tore: 0:1 Diakité (42.), 0:2 Diakité (74.), 1:2 Braig (78.), 2:2 Loris Maier (79.), 3:2 Loris Maier (90+3).Schiedsrichter: Marcel Lalka (Schönaich).Zuschauer: 3910.Gelbe Karte: Dicklhuber und Gelb-Rot für Dicklhuber in der Nachspielzeit.Außerdem Gelb für 08-Spieler Nico Rodewald.