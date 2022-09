1 Der Ex-Nullachter Anthony Mbem-Som setzt zu dem Schuss an, der die 0:1-Niederlage der Villinger in Göppingen besiegeln sollte. Foto: Eibner

Der FC 08 Villingen hat sein Auswärtsspiel in der Oberliga beim 1. Göppinger SV mit 0:1 verloren. Für Aufregung sorgte ein dreifacher Platzverweis in der zweiten Halbzeit.















Link kopiert

Die Zuschauer im Stadion an der Hohenstaufenstraße sahen einen engagierten Beginn beider Mannschaften, bei dem die Gastgeber allerdings etwas besser ins Spiel kamen. In der 14. Minute gelang dem Ex-Villinger Anthony Mbem-Som Nyamsi der Führungs-, und wie sich später herausstellte Siegtreffer, für die Göppinger. Der SV-Stürmer setzte sich über die linke Seite gegen zwei Gegenspieler durch und schloss aus knapp 18 Metern trocken ab.

Leon Albrecht mit einziger Chance

Über die ersten 45 Minuten hinweg taten sich die Gäste sehr schwer, gegen aggressive Göppinger zu vielversprechenden Torchancen zu kommen. Bis auf die erste Chance der Partie durch Leon Albrecht in der 3. Minute blieben die Villinger im ersten Durchgang trotz aller Bemühung eher harmlos.

Nach dem Seitenwechsel kam die Elf von 08-Coach Marcel Yahyaijan besser aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. Allerdings fiel es den Nullachtern auch in dieser Phase schwer, durch Kombinationen in den Strafraum zu kommen. Ein Distanzschuss von Jonas Busam (54.) war die beste Gelegenheit.

Ein Villinger und zwei Göppinger sehen Rot

Nachdem eine halbe Stunde absolviert war, sorgten Tumulte im Villinger Strafraum für Aufregung. Gäste-Verteidiger Mauro Chiurazzi regte sich enorm über eine vermeintliche Schwalbe von Torschütze Mbem-Som auf, die beiden gerieten aneinander und wurden vom Unparteiischen Maurice Rummel beide mit Glatt-Rot vom Feld geschickt. Auch der Göppinger Mergim Neziri, der in der anschließenden Rudelbildung besonders involviert war, holte sich eine Rote Karte ab.

Auch Überzahl führt nicht zum Ausgleich

Die Nullachter konnten die mehr als 25-minütige Überzahl – inklusive sieben Minuten Nachspielzeit – allerdings nicht mehr zum Ausgleich nutzen. Die Villinger drückten auf das 1:1, konnten sich aber auch in dieser Schlussphase nur wenige klare Torchancen herausspielen. Einzig der eingewechselte Dominik Emminger kam dem Ausgleich mit einer Kopfballchance wirklich nahe.

"Kein gutes Oberliga-Spiel"

So blieb es am Ende bei der 0:1-Niederlage für das Team von Marcel Yahyaijan. "Unter dem Strich hat uns heute in zu vielen Situationen die Qualität gefehlt, um spielerische Lösungen zu finden. Selbst in Überzahl ging da einfach zu wenig, und dann verlierst du so ein Spiel eben mit 0:1, wenn der Gegner seine erste Möglichkeit direkt nutzt. Insgesamt war das heute definitiv kein gutes Oberliga-Spiel mit sehr wenigen Highlights“, resümierte der Villinger Cheftrainer nach Abpfiff.1. Göppinger SV: Schleicher, Ivezic, Neziri (64. Rote Karte), Tunjic (88. Leonhardt), Steinbrenner, Schraml, Mbem-Som Nyamsi (61. Rote Karte), Brück (90.+3 Loser), Hölzli (77. Schramm), Osipidis (90.+7 Lekaj), Schumann.FC 08 Villingen: Klose, Chiurazzi (61. Rote Karte), Ovuka, Busam (81. Cristilli), Ceylan, Tadic (70. Emminger), Diakité, Stüber, Bruno (76. Pintidis), Albrecht, Alihoxha.Tore: 1:0 Mbem-Som Nyamsi (14.).Schiedsrichter: Maurice Rummel.