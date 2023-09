Oberliga: FV Ravensburg – FC 08 Villingen 3:2 (2:0). Was für eine Nachspielzeit in Ravensburg! Samet Yilmaz (90+2) glich für den FC 08 zum 2:2 aus. Doch ein schwerer Patzer der Villinger Abwehr ermöglichte den Gastgebern (90+4) doch noch das 3:2.

08-Kapitän Tevfik Ceylan war nach dem Schlusspfiff untröstlich: „Wir haben drei Geschenke an Ravensburg verteilt. Das war eine völlig unnötige Niederlage.“

Fakt war aber auch, dass die Gäste phasenweise – besonders in der ersten Halbzeit – zu wenig für ihr Spiel nach vorne taten. Aber die Moral der 08-Mannschaft , dann doch noch so zurückzukommen, war beeindruckend.

In der Oberliga-Tabelle rutschte der FC 08 erst einmal auf den fünften Platz ab.

Bei den Villingern gab es – im Vergleich zum Spiel gegen Holzhausen vor einer Woche – nur eine Veränderung in der Startformation. Für den gesperrten Jonas Busam war im Mittelfeld Mokhtar Boulachab nominiert.

Die Ravensburger waren seit vier Spielen ungeschlagen.

Die erste Halbzeit

Bei herrlichem Spätsommerwetter taten sich beide Mannschaften in der ersten halben Stunde schwer, gute Tormöglichkeiten zu kreieren. Die Villinger verzeichneten nach 25 Minuten eine Halbchance mit einem Freistoß von Kapitän Tevfik Ceylan, den aber FVR-Torhüter Haris Mesic parierte.

Nach 35 Minuten musste Villingens Abdo Mboob aufgrund einer Fußverletzung raus – es kam Leon Albrecht.

Vier Minuten später führten die Oberschwaben mit 1:0 nach ihrer ersten echten Torchance. Gabriel Galinec hatte von der linken Seite aus geflankt – völlig freistehend setzte Ivo Colic erfolgreich einen Flugkopfball an.

Noch vor der Pause schaffte Ravensburg das 2:0. Nach einem Heber aus dem Mittelfeld heraus setzte sich Felix Schäch – trotz Eins gegen Zwei – durch und schoss ein.Das Fazit aus Villinger Sicht nach den ersten 45 Minuten: Es war einfach zu wenig, was die Nullachter im Spiel nach vorne bis dahin boten.

Die zweite Halbzeit

Im zweiten Durchgang entfaltete der FC 08 mehr Druck und verkürzte verdient durch Tevfik Ceylan – nach Flanke von Marcel Sökler – auf 1:2 (58.).

08-Sportvorstand wechselte nach einer Stunde Angreifer Dominik Emminger für Verteidiger Matthias Stüber ein. Dafür zog sich Sökler nun als „Ballschlepper“ ins Mittelfeld zurück. In den Folgeminuten konnten sich die Gäste allerdings keine großen Chancen erarbeiten – Ravensburg lauerte auf Villinger Fehler.

Es folgte die turbulente Schlussphase: Sechs Minuten ließ Schiri Philipp Hofheinz nachspielen. Nach Vorarbeit von Ergi Alihoxha schaffte der eingewechselte Samet Yilmaz das 2:2 für den FC 08. Ein erneuter Beweis der starken Moral der Villinger.

Doch die Partie war noch nicht gelaufen. In der 95. Minute waren die Schwarzwälder aber doch geschlagen. Nach einem Freistoß der Ravensburger aus dem Mittelfeld heraus waren weder die 08-Abwehrspieler noch Torhüter Dennis Klose (lief zu voreilig raus) im Bilde – Dennis Blaser köpfte zum 3:2 ein.

Die Villinger gaben sich noch nicht geschlagen. In den letzten 60 Sekunden vergaben Frederick Bruno (Kopfball) und Tevfik Ceylan noch große Chancen zum erneuten Ausgleich. Aber es blieb beim glücklichen 3:2 für den FV Ravensburg.

Die Stimmen

Denis Stogiannidis, 08-Sportvorstand: „Wir gratulieren den Ravensburgern. Uns tut die Niederlage weh. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, weil wir in dieser Phase zwei Gegentore zugelassen haben, die schon in der Entstehung unnötig waren. In der zweiten Halbzeit haben wir den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Wir machen verdientermaßen das 2:2, aber bekommen eben noch das 2:3.“ Zur Trainerfrage: „Ich denke, dass wir bald eine Lösung präsentieren können.“ Michael Schilling, Trainer des FV Ravensburg: „Es waren unglaublich intensive 96 Minuten. Wir machen zwei sehr schöne Tore zum 2:0. Wir wussten aber, dass die zweite Halbzeit noch schwierig für uns wird, weil der FC 08 zuletzt einige Male zurückgekommen ist. Das 2:2 war für uns in der Nachspielzeit erst einmal ein brutaler Nackenschlag. Das 3:2 haben sich aber die Jungs am Ende verdient. Das ist für uns ein unglaubliches Gefühl.“

Die Statistik

FV Ravensburg: Mesic – Ceko, Geiselhart, Fippl, Schäch (3. Schäch) – Jeggle (78. Egle), Galinec, (63. Schmidke), Bleise, Colic – Strauß (65. Lauenroth), Schachtschneider (77. Blaser).

FC 08 Villingen: Klose – Krieger (85. Yilmaz), Zölle, Bruno, Stüber (60. Emminger) – Alihoxha, Boulachab, Pintidis (76. Cristilli), Ceylan)– M’Boob (35. Albrecht), Sökler.

Tore: 1:0 Colic (39.), 2:0 Schäch (45.), 2:1 Ceylan (58.), 2:2 Yilmaz (90+2), 3:2 Blaser (90+4).

Schiedsrichter: Philipp Hofheinz (Niefern).Zuschauer: 500.

Gelbe Karten: Schäch, Jeggle, Blaser – Pintidis und Zölle.