1 08-Offensivakteuer Erich Sautner (vorne) war nach seiner Pause gegen Hochemmingen gegen den Freiburger FC wieder mit dabei. Foto: Marc Eich

Der FC 08 Villingen hat sein Testspiel am Dienstagabend in Simonswald gegen seinen Oberliga-Konkurrenten Freiburger FC mit 2:3 (1:1) verloren.















200 Zuschauer sahen einen insgesamt anspruchsvollen Test der beiden Liga-Rivalen. Der FFC ging nach elf Minuten durch Alexander Martinelli mit 1:0 in Führung. 08-Neuzugang Maxime Foulon glich nach 31 Minuten nach einer Flanke von Tevfik Ceylan dann sehenswert zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit brachte Mauro Chiurazzi (51.) die Villinger nach einer Ecke von Erich Sautner und einem abgewehrten Kopfball von Frederick Bruno mit 2:1 in Front. Zwei Zeigerumdrehungen später glich Freiburgs Matthis Eggert aus, bevor in der 66. Minute Lukas Bohro das 3:2 für die Breisgauer erzielte.

Marcel Yahyaijan: "Wichtige neue Erkenntnisse gewonnen"

08-Coach Marcel Yahyaijan setzte 21 Spieler ein. Erich Sautner, Ibrahima Diakité und Maxime Foulon, die am Wochenende beim 8:0 in Hochemmingen nicht dabei waren, spielten gegen den FFC wieder.

Das Fazit von Marcel Yahyaijan nach dem Spiel: "Wir haben gegen den Freiburger FC wichtige neue Erkenntnisse gewonnen, deshalb war der Test aus unserer Sicht sehr wertvoll. Wir haben personell wie spieltaktisch einiges ausprobiert. Die drei Gegentore entstanden nach individuellen Fehlern von uns."

Cunion und Gucciardo: Entscheidung in dieser Woche

Die beiden Probespieler Duncan Cunion (zuletzt beim württembergischen Landesligisten TSV Darmsheim) und Sergio Gucciardo (zuletzt VfR Aalen), die bereits gegen den FC Hochemmingen spielten und trafen, waren in Simonswald mit jeweils einer Halbzeit wieder im Einsatz. Nach einem Gespräch in dieser Woche wird sich entscheiden, ob der FC 08 die beiden Mittelfeldakteure verpflichtet oder nicht.

Da die für Samstag geplante Testpartie der Nullachter gegen den FC Holzhausen nicht stattfindet, wird der 08-Kader stattdessen einen kompletten Trainingstag im Friedengrund absolvieren.