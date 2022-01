Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Marcel Yahyaijan wählt am Montagvormittag den Weg der diplomatischen Antwort. "Ich gehe davon aus, dass wir den Transfer in dieser Woche finalisieren können", sagt der Coach des FC 08 Villingen. Der 29-Jährige plant also für die Restsaison mit einem weiteren Stürmer.