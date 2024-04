4 Harte Arbeit am Samstagnachmittag: 08-Spieler Daniel Caligiuri (links) im Duell mit dem Essinger Patrick Auracher. Der Ex-Profi traf auch zum zwischenzeitlichen 1:0 der Villinger. Foto: Marc Eich

FC 08 feiert im Heimspiel gegen den guten Oberliga-Aufsteiger TSV Essingen einen 2:0-Arbeitssieg. Jonas Brändle verbucht bei seinem Comeback gleich einen Assistpunkt.









Link kopiert



Der FC 08 Villingen hat in der Oberliga sein Heimpiel vor 700 Zuschauern gegen den TSV Essingen dank einer guten zweiten Halbzeit mit 2:0 (0:0) gewonnen und damit wieder die Tabellenführung von Großaspach wieder übernommen. Die SG Sonnenhof hatte am Freitagabend mit einem überzeugenden 3:0-Sieg in Pforzheim vorgelegt, fällt nun wieder auf Rang zwei zurück.