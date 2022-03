1 Zwei Torschützen unter sich: Leon Albrecht (links) und Ibrahima Diakité. Foto: Marc Eich

Der FC 08 Villingen wurde am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Astoria Walldorf II gerecht. Die Nullachter bezwangen den Oberliga-Abstiegskandidaten in der MS Technologie-Arena verdient mit 3:0 (2:0).















"Wir dürfen keine Überheblichkeit aufkommen lassen." Die Vorgabe von 08-Coach Marcel Yahyaijan war klar. Seine Schützlinge erfüllten über weite Strecken der Partie die Erwartungen des 29-Jährigen. Es trafen der starke Leon Albrecht (10.), Ibrahima Diakité (11.) und Mauro Chiurazzi (86.).

Die Personalien

Schon vor dem Anpfiff war klar, dass Erich Sautner (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Kamran Yahyaijan (Schulterverletzung) und Harry Föll (Länderspiele mit Philippinen) fehlen. Im Vergleich zum unglücklichen 2:2 gegen Bissingen hatte der Villinger Trainer seine Startformation auch wegen dem Ausfall von Spielmacher Sautner umgebaut. Für die Nummer 10 bekam Thomas Kunz eine Chance. Zudem fanden sich Fabio Liserra und der angeschlagene Frederick Bruno auf der Bank wieder. Dafür feierte Youngster Tim Zölle sein Startelfdebüt. Auch Nico Tadic rückte in die erste Elf. Kapitän Dragan Ovuka wurde zudem für 250 Oberliga-Partien geehrt. "Das war heute sogar mein 251 Oberliga-Spiel für den FC 08. Darauf bin ich stolz", sagte später der Spielführer.

Die erste Halbzeit

Die Nullachter legten gegen die mit vielen A-Junioren aufgelaufenen Walldorfer – in der Regionalliga-Mannschaft hatte es zahlreiche Coronafälle gegeben – mit viel Tempo, hohem Pressing und guten Pässen in die Schnittstellen der jungen Gästeabwehr los. Als Tevfik Ceylan den durchgestarteten Leon Albrecht (10.) auf die Reise schickte, schaute der Allrounder kurz und überwand Astoria-Schlussmann Lucca Kletti mit einem eleganten und cleveren Heber. Zwei Stationen reichten auch für das 2:0 nur 60 Sekunden später aus. Einen weiten und präzisen Abschlag von Goalie Ibrahima Sy spitzelte Landsmann Ibrahima Diakité (11.) am herausgeeilten Gästetorwart vorbei zum 2:0 ins Netz. In der Folge sahen die 350 Zuschauer einen weiter überlegenen FC 08, der durch Diakité (21.) oder Tadic (26.) das 3:0 auf dem Fuß hatte. Auf der anderen Seite musste Sy nur – dies aber sehr spektakulär – gegen Luca Nagelbach (30.) sein Können zeigen. Drei Minuten vor der Pause musste 2:0-Torschütze Diakité vorzeitig in die Kabine. "Das war aber nur ein Schlag, so schlimm ist es nicht", geht der Franzose davon aus, dass er am kommenden Samstag in Freiberg spielen kann.

Die zweite Halbzeit

Nicht nur 08-Coach Marcel Yahyaijan sah dann "eine zähe zweite Halbzeit". Es machte sich nun der Substanzverlust der bereits dritten "englischen Woche" im März bemerkbar. Torchancen waren Mangelware, Fehlpässe die Regel. Immerhin gab es noch zwei Höhepunkte: Sy rettete die Villinger 2:0-Führung in der 65. Minute gekonnt per Flugkopfball, Mauro Chiurazzi (86.) markierte nach Vorlage des auffälligen Tevfik Ceylan per Hinterkopf mit seinem bereits siebten Saisontor noch das 3:0. Lohn war der Sprung auf Platz vier.

Die schnelle Stimme

Der Villinger Trainer Marcel Yahyaijan sagte: "Wir haben heute in den ersten 20, 25 Minuten sehr viel investiert. Zudem waren wir endlich einmal sehr effektiv in Sachen Chancenverwertung. Das war ein verdienter Sieg."