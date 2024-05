1 Der Villinger Arbeitssieg: 08-Torjäger Marcel Sökler wird umzingelt von mehreren Gegenspielern des SV Oberachern. Foto: Leonie Heidinger

Villinger feiern verdienten 2:0-Sieg in Oberachern. Die SG Sonnenhof gewinnt sein Heimspiel gegen Gmünd mit 2:0. Aber Göppingen und Pforzheim lassen Federn. Werner Felgenhauer ist gestorben.









Der FC 08 Villingen hat am vorletzten Oberliga-Spieltag beim SV Oberachern mit 2:0 (0:0) verdient gewonnen. Es ist der nächste große Schritt in Richtung Meisterschaft. Der bisher punktgleiche 1. Göppinger SV verlor in Mutschelbach mit 0:2. Der 1. CfR Pforzheim kam daheim über ein 2:2 gegen Essingen nicht hinaus. Die SG Sonnenhof rückt nach dem 2:0-Heimsieg gegen Gmünd auf Rang zwei vor. An der Spitze der Oberliga sieht es wie folgt vor dem letzten Spieltag am 1. Juni aus: 1. FC 08 (69 Punkte), 2. Großaspach (67), 3. Göppingen (66), 4. Pforzheim (64).