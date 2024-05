1 Um diese begehrte Trophäe geht es am 25. Mai im Freiburger Dreisamstadion. Foto: Eibner

Das Endspiel am 25. Mai in Freiburg gegen den SC Lahr rückt näher. Die Anstoßzeit soll in der nächsten Woche fixiert werden.









Der FC 08 Villingen organisiert in Kooperation mit der Firma Rapp in Königsfeld mehrere Busse, die zum SBFV-Rothaus-Pokalfinale am 25. Mai zum Dreisamstadion nach Freiburg und anschließend zurückfahren.