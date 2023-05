Die SG Sonnenhof muss dagegen noch warten, bis der zweite Rang und damit die Aufstiegsrelegation unter Dach und Fach ist. Nach dem zwölften Saisonsieg ist nach dem 31. Oberliga-Spieltag zudem endgültig klar, dass der FC 08 Villingen auch in der kommenden Runde in der höchsten Fußball-Amateurklasse Deutschlands spielen wird.

Das Vorspiel

Reiner Scheu stellte im Vorfeld nicht zum ersten Mal fest: „Wir pfeifen in Sachen Personal aus dem letzten Loch.“ „Man hat zuletzt gesehen, welche Offensiv-Power der FC 08 seit dem Trainerwechsel hat“, warnte SG-Coach Evangelos Sbonias seine Mannen nicht nur vor Ibrahima Diakité.

Die Personalien

Im Vergleich zum 3:4-Spektakel in Oberachern veränderte Scheu seine Startelf auf zwei Positionen. Sechser Georgios Pintidis war wieder fit. Zudem bekam Felix Zeiser erstmals in der Startelf Spielpraxis. Zwischen den Pfosten stand erneut Youngster Kevin Ehmann. Auf der Bank saßen U21-Akteure. Jonas Brändle (Kreuzbandriss), Frederick Bruno (verschleppter Muskelfaserriss), Nico Tadic (Knie) und Leon Albrecht (Sprunggelenk) bildeten das 08-Lazarett. Bei Großaspach fehlte Torjäger Dominik Salz. Evangelos Sbonias gab einigen Spielern eine Chance, die nicht zum Stammpersonal gehören. Der Ex-Nullachter Anthony Mbem-Som durfte bei der SG von Beginn an.

Die erste Halbzeit

Bei bestem Fußballwetter dauerte es genau 52 Sekunden, bis 08-Torjäger Ibrahima Diakité SG-Torwart Lukas Britzelmeir erstmals ins Schwitzen brachte. Auf der anderen Seite hatte Nico Engel (7.) zu viel Rücklage. Wenig später verpasste der Villinger Mokhtar Boulachab knapp seinen sechsten Saisontreffer, dann kam Diakité nach Pass von Samet Yilmaz einen Schritt zu spät. Kein Sommerfußball - beide Teams suchten, wie von den beiden Trainern vermutet, den Weg nach vorne. So auch in der 25. Minute der FC 08, der gut kombinierte und mehr vom Spiel hatte: Nach Zuspiel von Kapitän Tevfik Ceylan nutzte Ergi Alihoxha den Raum perfekt, setzte das Leder aus 18 Metern unhaltbar ins Netz. Britzelmeir verhinderte mit zwei starken Paraden gegen Mokhtar Boulachab und Felix Zeiser (34.) den 0:2-Rückstand des Tabellenzweiten.

Die zweite Halbzeit

Die 520 Zuschauer in der MS Technologie-Arena sahen zu Beginn der zweiten Hälfte zwei Wechsel beim „Dorfclub“, der Pech bei einem Lattenknaller des eingewechselten Volkan Celiktas (51.) hatte. Auch Tevfik Ceylan (54., 58.) fehlte das notwendige Glück. Villingen war weiter das aktivere Team, hatte mehr und die besseren Chancen. Die nächste davon nutzte Boulachab (77.) konsequent zum verdienten 2:0. Der Sonnenhof-Anschlusstreffer von Celiktas (89., Elfer) kam zu spät. In der Nachspielzeit sorgte Ibrahima Diakité mit einem Foulelfmeter – sein 20. Saisontor – für die endgültige Entscheidung. Um 15.52 Uhr war klar: Villingen bleibt in der Oberliga, die Kickers steigen als Meister in die Regionalliga auf und Großaspach muss noch etwas in Sachen Relegation zittern.

Das Nachspiel

Reiner Scheu sagte nach dem vorletzten Heimspiel der Saison: „Das war eine blendende erste Hälfte. Da hätten wir schon mit 3:0 führen können.“ Der starke Startelf-Debütant Felix Zeiser freute sich: „Besser hätte mein 21. Geburtstag nicht beginnen können. Das war ein verdienter Sieg.“

Die Statistik

FC 08 Villingen: Ehmann – Busam, Zölle, Stüber – Alihoxha (85. Rodewald), Pintidis, Zeiser (87. Liserra), Boulachab (81. J. Spät), Ceylan – Diakité, Yilmaz (78. Cristilli).

SG Sonnenhof: Britzelmeir - Sahiti (59. Rahn), Manduzio, Mohr (46. Celiktas), Popescu (67. Häußermann), Pfänder, Benko (46. Dautaj), Mbem-Som, Wöhrle, Dinger, Engel.

Tore: 1:0 Alihoxha (25.), 2:0 Boulachab (77.), 2:1 Celiktas (89., Elfer), 3:1 Diakité (90. + 3), Elfer).

Schiedsrichter: Cedrik-Alexander Bollheimer (Bruchsal).Gelbe Karten: Ceylan, Alihoxha, Zölle/Mbem-Som, Wöhrle, Celiktas.Zuschauer: 520.