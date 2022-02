1 Kapitän Dragan Ovuka (Nummer 5) hätte die Nullachter früh in Führung bringen können. Foto: Eibner

Der FC 08 Villingen startete am Samstagnachmittag mit einer 0:1-Niederlage beim abstiegsbedrohten 1. FC Bruchsal in die Oberliga-Restsaison. Den einzigen Treffer markierte Dragan Peric in der 87. Minute.















Coach Marcel Yahyaijan hatte im Bruchsaler Sportzentrum 11 in Sachen Personal die Qual der Wahl. Alle Mann waren im Vorfeld Bord. Erst kurzfristig entschied der 29-Jährige auch deshalb, welche Winter-Neuzugänge auf dem schwer bespielbaren Rasenplatz des Tabellenachtzehnten von Beginn an ihr Können zeigen durften. Schließlich feierte nicht nur Torwart Henning Schwenk sein Debüt bei den Villingern, sondern Ibrahima Diakité, Daniel Wehrle und Tevfik Ceylan erhielten ebenfalls das Vertrauen des 08-Übungleiters, der auch in den kommenden Jahren viel mit den Villingern vor hat.

Die erste Halbzeit

Mirko Schneider, der Trainer des 1. FC Bruchsal, der für sein Team im ersten Pflichtspiel des Jahres gute Außenseiterchancen sah, "weil uns die Spiele gegen die Top-Teams bislang sehr gut lagen", konnte mit der Startphase seiner ebenfalls in der Winterpause personell veränderten Mannschaft nicht wirklich zufrieden sein. Der Außenseiter lief gegen konzentrierte Villinger, die in der Defensive nur sehr wenig anbrennen ließen, oft dem Ball und den Gegenspielern hinterher. Daniel Wehle räumte als Sechser gut ab – allerdings einmal zu heftig. Gelb für den Rückkehrer (36.). Mit einem 0:0 ging es in die Pause. Dabei hätten Kapitän Dragan Ovuka (2.), Ibrahima Diakité (11.) und Erich Sautner (30.) die Gäste in Führung bringen können.

Die zweite Halbzeit

Nach knapp einer Stunde reagierte Marcel Yahyaijan. Diakité und Lhadji Badiane gingen vom Feld. Kamran Yahyaijan, der mit einem Fallrückzieher (61.) gleich ein Zeichen setzte, und Thomas Kunz sollten das Angriffsspiel beleben. Doch große Möglichkeiten waren in der Folge die Ausnahme. Selbst bei den zahlreichen Standards mussten beide Torhüter nur selten eingreifen. Bis zur 87. Minute, als die Bruchsaler nach einer weiteren Ecke plötzlich jubelten. Dragan Peric hatte aus dem Gewühl heraus die überraschende Führung erzielt. Die Nullachter, längst auch mit Leon Albrecht und Volkan Bak, versuchten noch einmal alles, doch um 16.19 Uhr pfiff Schiedsrichter Felix Prigan (Deizisau) die Partie nach vier Minuten langer Nachspielzeit ab.

Das meint der 08-Coach

Coach Marcel Yahyaijan sagte: "Das soll keine Entschuldigung sein, der Platz war aber eine echte Katastrophe. Ich habe noch nie auf einem solch schlechten Rasen gespielt, da war normaler Fußball nicht möglich. Wir hätten aber in der ersten Halbzeit eine der drei sehr guten Chancen nutzen müssen. Am Ende kassieren wir nach einem Standard den Gegentreffer, das ist ärgerlich. Wir haben alles gegeben."