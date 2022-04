1 Villinger Jubel, Bräunlinger Enttäuschung: Max Henne (links) und Drion Panxhaj feiern einen 08-Treffer. Foto: Sigwart

B-JUNIOREN VERBANDSLIGA

SG Bräunlingen – FC 08 Villingen 0:8 (0:5). Die Villinger Mannschaft um Coach Carsten Neuberth bleibt mit diesem Kantersieg ungeschlagener Spitzenreiter. Die Bräunlinger stecken weiterhin tief im Tabellenkeller.

Die Villinger erwischten einen Traumstart: Drion Panxhaj (3., 12.) brachte die Nullachter durch zwei Tore – jeweils nach Standards – früh auf Kurs. "Die beiden Treffer in der Anfangsphase haben der Mannschaft gut getan", freute sich Carsten Neuberth. Die Gäste dominierten die Partie fast nach Belieben. Bräunlingen gelang es kaum, über eigene Angriffe für Entlastung zu sorgen. David Seiferling (29.) und Sandro Jock (32.), der in "Arjen-Robben-Manier" einen Schuss aus knapp 18 Metern sehenswert in den Winkel schlenzte, erhöhten auf 4:0 für das Team aus der Doppelstadt. Nullacht-Kapitän Max Henne (35.) traf fünf Minuten vor dem Seitenwechsel zum 5:0-Halbzeitstand.

Daniel Gemeinder gratuliert

Nach der Pause fehlte den Nullachtern zunächst die Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. Die Bräunlinger kamen ihrerseits etwas besser in die Partie. In der Schlussviertelstunde trafen die Gäste dann doch noch dreimal. Bleron Zejnullahu (63.) und Erik Buzak (65., 72.) schraubten das Ergebnis auf 8:0 aus Villinger Sicht hoch. SG-Trainer Daniel Gemeinder konnte den Villingern nur zu einer guten Leistung gratulieren. "Vielleicht können wir darüber reden, dass das Ergebnis um zwei Tore zu hoch ausgefallen ist, aber am Sieg der Gäste gibt es nichts zu rütteln. Wir waren heute auch zu brav."

Für die Nullachter steht bereits am Gründonnerstag das nächste Spiel im Terminkalender. Dann gastiert die U16 des Offenburger FV im Friedengrund (16 Uhr).

C-JUNIOREN VERBANDSLIGA

FC Tiengen – FC 08 Villingen 0:5 (0:1). Die U15 der Nullachter gewann am Sonntag beim Tabellenletzten in Tiengen. Im Vorfeld der Partie hatte Coach Haris Redzepagic, der von seinen beiden Trainerkollegen vertreten wurde, von einer "Pflichtaufgabe" gesprochen. Die Villinger C-Junioren erwischten einen Blitzstart: Nico Kieninger brachte den Gast bereits in der vierten Minute in Führung. Bis zum Seitenwechsel scheiterten die Nullachter dann am guten Schlussmann der Tiengener. Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann nur zwei Minuten, bis die Villinger trafen. Stürmer Nenad Pejic verwandelte zum 2:0 (37.). Romeo Vorih (44.), der nach einem Strafstoß für die Nullachter per Nachschuss erfolgreich war, und Finn Langeheineke (52.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Den Treffer zum 5:0-Endstand aus Villinger Sicht erzielte wieder Pejic (65.). "Wir haben die Partie gut begonnen, konnten dann aber im ersten Durchgang nicht mehr nachlegen. Nach dem Seitenwechsel haben wir unsere Chancen besser genutzt und absolut verdient gewonnen", so Coach Torsten Caltabellotta. Dieser freut sich nun auf ein Highlight am Dienstag: "Wir empfangen die U14 von Fortuna Düsseldorf bei uns im Friedengrund." Das Testspiel beginnt um 16 Uhr auf dem Kunstrasen.