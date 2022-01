1 Die Nullachter – hier Rückkehrer Daniel Wehrle (links) – musste gegen die U19 des VfB Stuttgart eine 0:4-Niederlage einstecken. Foto: Wagner

"Ich habe wichtige Erkenntnisse gewonnen", war Coach Marcel Yahyaijan mit den Auftritten seiner insgesamt 34 Spieler beim 2. Regionen-Winter-Cup in Empfingen zufrieden. Der zweite Platz des FC 08 Villingen beim gut besetzten Vierer-Turnier war eher nebensächlich.















0:4 gegen die starken Bundesliga-A-Junioren des VfB Stuttgart, 0:0 gegen Oberliga-Kontrahent SSV Reutlingen und 4:0 gegen Landesligist SG Empfingen, damit vier Punkte und 4:4 Tore, Rang zwei – so lesen sich die nackten Zahlen des Fußball-Oberligisten an der Empfinger Weillindestraße. "Gegen den VfB und Reutlingen haben wir auf gemischte Mannschaften gesetzt. Da waren also auch jeweils drei, vier Talente aus unserer Verbandsliga-U21 dabei. Man hat gerade gegen die Stuttgarter gesehen, dass einige junge Spieler in Sachen Tempo und Technik noch mehr Potenzial haben. Gegen Reutlingen war es dann das intensivste Turnierspiel. Da hat man gemerkt, dass zwei Oberliga-Teams auf dem Feld standen. Da das für Sonntag geplante Spiel unserer U21 gegen Böblingen vom Gegner kurzfristig abgesagt worden war, hat dann die komplette U21 gegen Empfingen gespielt", stellt Marcel Yahyaijan vor allem den Hattrick von Vitus Vochatzer (4., 16., 19.) heraus. "Er ist ja eher ein Defensivspieler." Den vierten Treffer markierte Hadi Karaki (48.).

Der Kader in Empfingen

Insgesamt setzte der Villinger Coach in Empfingen 34 Spieler ein. Nur Torwart Henning Schwenk, die neue Nummer 1 der Nullachter, bestritt zwei komplette Spiele. "Dragan Ovuka war aus beruflichen Gründen nicht dabei, mein Bruder Kamran fehlte angeschlagen", hofft Marcel Yahyaijan, dass der Offensivmann bald wieder ganz ist.

Der Überraschungssieger

Überraschend feierte Landesligist SG Empfingen – trotz der 0:4-Niederlage gegen die Nullachter – den Turniersieg. SG-Coach Philipp Wolf bilanzierte: "Im letzten Spiel gegen den FC 08 haben wir die erste Viertelstunde verschlafen, hatten keinen Zugriff und bekamen die Räume nicht zugestellt. Es war aber auch eine Kraftfrage, viele meiner Jungs standen da schon fast die gesamte Zeit auf dem Platz, während die Villinger mit einigen frischen Leuten spielten. Die Siege gegen Reutlingen und den VfB kann ich gut einordnen, da die gegen uns einige Stammkräfte schonten."

Das Turnier in Zahlen

Spiele: SSV Reutlingen - SG Empfingen 0:2, FC 08 Villingen - VfB Stuttgart U19 0:4, VfB Stuttgart U19 - SG Empfingen 0:2, FC 08 Villingen - SSV Reutlingen 0:0, SSV Reutlingen - VfB Stuttgart U19 2:0, FC 08 Villingen - SG Empfingen 4:0.Tabelle:1. SG Empfingen 6 Punkte/4:4 Tore, 2. FC 08 Villingen 4/ 4:4, 3. SSV Reutlingen 4/2:2, 4. VfB Stuttgart U19 3/4:4. Schiedsrichter: Andreas Rinderknecht, Achim Mauz. Zuschauer: 300.

So geht es weiter

Weiter geht es für den FC 08 Villingen bereits am Dienstag (19.15 Uhr). Dann testet der Oberligist die Form beim Landesligisten FC Überlingen. Marcel Yahyaijan schließt zwar nicht aus, dass sich bis dahin noch etwas in Sachen Transfers – das Fenster schließt am 31. Januar – tut, doch "brutal auf der Suche sind wir nicht". Unterdessen haben die Villinger das für den 15. Februar angedachte Testspiel beim FC Singen gestrichen. Am 19. Februar geht es in Bruchsal erstmals im Jahr 2022 um Oberliga-Punkte.