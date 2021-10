1 Der Villinger Kamran Yahyaijan (links) bejubelt seinen 2:0-Treffer, Mauro Chiurazzi freut sich mit. Foto: Eich

"Eine positive Reaktion" – dies war die Vorgabe von 08-Coach Marcel Yahyaijan nach der 1:3-Heimpleite gegen Dorfmerkingen im Derby gegen Linx: Mission erfüllt, wenn auch ohne Glanz.















FC 08 Villingen – SV Linx 2:0 (1:0). So sahen es auch die beiden Ex-Spieler Benedikt Haibt und Tobias Weißhaar. 128 Treffer haben die beiden Offensivspieler in ihrer 08-Zeit bejubelt, viele Höhen und einige Tiefen in Villingen erlebt. Nun wurden Haibt und Weißhaar vor dem Südbaden-Derby verabschiedet. Klar, dass die beiden 32-Jährigen einen Heimsieg ihrer Nachfolger sehen wollten. "Wir müssen gegen Linx wieder unser anderes Gesicht zeigen", wusste auch Innenverteidiger Frederick Bruno, dass bei einer weiteren Niederlage der Kontakt zu den Oberliga-Spitzenteams erst einmal komplett abreißen würde.

Personal & Taktik

Dieser musste allerdings aufgrund von Adduktorenproblemen – wie erwartet – passen. Für Bruno kehrte Patrick Peters auf die Innenverteidigerposition zurück. Im Vergleich zum Dorfmerkingen-Spiel durften zudem Lhadji Badiane, der sein Startelf-Debüt im 08-Trikot feierte, und Nico Tadic von Beginn ran. Dafür saßen Jonas Busam und Anthony Mbem-Som zunächst auf der Bank. Im defensiven Mittelfeld starteten Kapitän Dragan Ovuka und Youngster Leon Albrecht. Erich Sautner und Kamran Yahyaijan sollten Mittelstürmer Badiane in Szene setzen.

Flick-Flack & Ärger

Dass der 34-jährige Franzose heiß auf seine Premiere ist, sahen die 350 Zuschauer bereits in der ersten Spielminute. Badiane setzte immer wieder geschickt seinen Körper ein, machte viele Bälle fest, spulte ein hohes Laufpensum ab und gewann zahlreiche Kopfduelle. Aggressive Villinger agierten, nach dem Mittwoch-Spiel in Freiberg etwas müde Linxer reagierten nur. Kamran Yahyaijan (5.), Lhadji Badiane (16.), dessen technisch starke Ballannahme nach Zuckerpass von Erich Sautner ein Tor verdient gehabt hätte, und Leon Albrecht (38.) nach Vorlage des Startelf-Debütanten vergaben gute Chancen. Ein weiter und präziser Abschlag von Torwart Andrea Hoxha verlängerte dann Badiane clever auf Nedzad Plavci (42.), der mit einem satten Schuss SVL-Torwart Daniel Künstle keine Chance ließ. Nach 49 torlosen Tagen feierte der 08-Offensivspieler seinen fünften Saisontreffer standesgemäß mit einem Flick-Flack. "Wenn wir mit einem 0:0 in die Pause gehen, wäre die zweite Halbzeit vielleicht noch spannender geworden", ärgerte sich der Linxer Coach Thomas Leberer später.

Elfer & Strategie

Doch auch so war der siebte Saisonsieg noch lange nicht unter Dach und Fach. Zwar hätte ein Konter über Leon Albrecht (46.) zur die 2:0-Führung führen können, doch in der Folge kamen die Gäste besser ins Spiel. Die Nullachter verloren nun zu schnell den Ball, kamen in Zweikämpfen oft einen Schritt zu spät. Jean-Gabriel Dussot (51.) und Joel Joseph (56.) scheiterten an Andrea Hoxha. Joseph stand dann auch auf der anderen Seite im Mittelpunkt. Der Linxer brachte den durchgebrochenen Leon Albrecht vor und wohl später auch im Strafraum zu Fall. Kamran Yahyaijan (74.) verwandelte vom Punkt aus sicher. "Ich habe da meine Strategien", sagte der 08-Angreifer kurz nach Spielenende mit einem Lächeln im Gesicht. Die Villinger, bei denen auch der 17-jährige Jonathan Spät noch eingewechselt wurde, brachten das 2:0 ohne große Probleme über die Zeit.

Fazit & Ausblick

"Insgesamt war es ein verdienter Sieg, das war eine positive Reaktion", bilanzierte Marcel Yahyaijan. In der Tat: Villingen hatte über die am Ende 95 Minuten in Sachen Chancen, Ballbesitz und Spielkontrolle Vorteile. Doch der 08-Coach weiß auch, dass in der zweiten Halbzeit nicht viel zusammenlief. "Wichtig war, dass wir die Punkte geholt haben", brachte 08-Topspieler Lhadji Badiane die Partie auf den Punkt.

Weiter geht es für die Nullachter am Freitag (18.30 Uhr). Dann steht in Rielasingen das nächste Südbaden-Derby auf dem Programm.