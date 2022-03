1 Zweikampf zwischen dem Villinger Mokhtar Boulachab (rechts) und dem Nöttinger Eray Gür. Foto: Eibner

Der FC Villingen war am Samstag beim FC Nöttingen nach dem Pokal-Aus auf Wiedergutmachung aus. Lange sah es auch nach einem Dreier der Nullachter aus, doch in Überzahl kassierte der Oberligist kurz vor dem Schlusspfiff noch den 1:1-Ausgleich.















"Es wird wohl einige Veränderungen in der Startelf geben", wollte 08-Trainer Marcel Yahyaijan nach dem bitteren 1:2 gegen Oberachern in der Nöttinger Kleiner-Arena zumindest die kleine Rotationsmaschine anwerfen. Schließlich standen mit Fabio Lisera, Jonas Busam, Harry Föll, Leon Albrecht und Kamran Yahyaijan fünf Spieler in der Startelf, die am Mittwochabend im Cup-Wettbewerb zunächst auf der kalten Ersatzbank saßen. Mauro Chiurazzi (Gehirnerschütterung und Corona) und Lhadji Badiane (Sprunggelenk) machten die Reise nach Nöttingen nicht mit. "Für mich ist Villingen ein Team mit viel Qualität. Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform mitentscheidend sein wird", hoffte FCN-Trainer Reinhard Schenker natürlich, dass sein Team einen Heimsieg landet.

Die erste Halbzeit

Die Nullachter fanden gut in die Partie, hatten durch Jonas Busam (18.) eine erste Chance. Kurz danach verletzte sich Kamran Yahyaijan (Schulter, muss noch im Krankenhaus untersucht werden), für den Ibrahima Diakité (28.) kam. Villingen bestimmte weiter die Partie, war vor allem bei Standards und nach Umschaltaktionen gefährlich. So war es keine Überraschung, dass der eingewechselte Diakité (44.) kurz vor der Pause die Gäste mit einem Kopfball nach einer Ecke von Erich Sautner in Führung brachte. Zuvor hatte 08-Torwart Henning Schwenk gegen Niko Dobros (37.) und Ernesto de Santis (40.) stark pariert.

Die zweite Halbzeit

Die 334 Zuschauer sahen weiter eine abwechslungsreiche Partie, in der die Nullachter nicht nur durch Sautner (51.) und Föll (62.) die Vorentscheidung auf dem Fuß hatten. Als FCN-Keeper Andreas Dups nach 78 Minuten (Handspiel außerhalb des Strafraums) zum vorzeitigen Duschen musste, hielten die Villinger alle Trümpfe in der Hand. Doch es kam anders. In Überzahl markierte Henrik Bediako (84.) noch den 1:1-Ausgleich. Zuvor hatte der eingewechselte Nico Tadic (82.) eine Großchance zum 2:0 vergeben.

Das meint der 08-Trainer

Marcel Yahyaijan war mit der Leistung seiner Schützlinge sehr zufrieden. "Vor allem im Spiel gegen den Ball haben sie es sehr gut gemacht. Wir haben uns zudem sehr viele Chancen herausgespielt", ärgerte sich der Coach aber, dass am Ende nur ein Punkt heraussprang. "Es hätten zwei mehr sein müssen. Aber auf diese Leistung können wir aufbauen."