Gastgeber schaffen gegen personell geschwächte Villinger durch vier Traumtore einen wichtigen Sieg für den Oberliga-Klassenerhalt. Beide Teams betreiben beste Werbung für das Pokalfinale in fünf Wochen in Emmendingen.

Der FC 08 Villingen hat in der Oberliga bei seinem baldigen Pokalfinalgegner SV Oberachern am Samstag mit 3:4 (1:1) verloren. Es war eine unnötige und unglückliche Niederlage. Die Oberacherner kamen durch vier „Sonntagsschüsse“ zu ihrem für den Klassenerhalt wichtigen Dreier. Der offene Schlagabtausch über 94 Minuten macht für das Pokalfinale zwischen beiden Teams in fünf Wochen so richtig Appetit.

Die Personalien

Mit Torhüter Dennis Klose, Frederic Bruno, Nico Tadic, Leon Albrecht und Georgis Pintidis fehlten beim FC 08 gleich fünf angeschlagene Stammkräfte. Für sie liefen in der Startformation Keeper Kevin Ehmann, Jonathan Spät, Tim Zölle, Matthias Stüber und Samet Yilmaz – im Vergleich zum Mittwoch-Spiel gegen Reutlingen – neu auf. Kurios: Die Villinger Ersatzbank war ausschließlich nur noch mit Spielern der U21 besetzt. Beim SV Oberachern fehlte lediglich der verletzte Stammtorhüter Marc Redl.

Die erste Halbzeit

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Nur drei Minuten waren gespielt, als Marvin Ludwig aus 25 Metern einen Freistoß im Villinger Tor zur 1:0-Führung für den SV Oberachern unterbrachte. Wenige Augenblicke später hatten die Gastgeber Glück, als Ersatztorhüter Alec Laible bei einem „Pressschlag“ gegen Ibrahima Diakité nicht Verlierer war. Die Oberacherner machten weiter Druck und besaßen durch Mehmet Güzelcoban (l0.) sowie Nico Huber (15.) gute Chancen.In der 30. Minute glichen stärker werdende Villinger verdient durch Mokhtar Boulachab zum 1:1 aus. Der 08-Mittelfeldspieler hatte nach einem langen Ball im Oberacherner Strafraum eiskalt abgeschlossen. Die Villinger Möglichkeiten häuften sich vor dem Seitenwechsel. Kapitän Tevfik Ceylan scheiterte mit einem Freistoß (32.) nur knapp. In der 35. Minute rettete SVO-Spieler Noah Zwick vor Diakité gerade noch auf der Linie.

Die zweite Halbzeit

Neun Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, als Oberacherns Luca Fritz einen Pfostenschuss verzeichnete. Drei Minuten später traf Rachid Gueddin – sehenswert – aus 20 Metern zum 2:1 für die Ortenauer. Nur zwei Zeigerumdrehungen später schaffte der SVO das dritte Traumtor an diesem Tag durch Mehmet Güzelcoban – ebenfalls aus wieder rund 20 Metern.Doch der FC 08 zeigte eine tolle Moral. Tevfik Ceylan verwandelte in der 67. Minute einen berechtigten Foulelfmeter zum 2:3-Anschluss. Die Villinger versuchten viel, öffneten nun auch – konteranfällig – immer mehr und drängten auf den Ausgleich. Oberacherns Antwort folgte mit dem 4:2 durch Luca Fritz (80.) – es war erneut ein Distanztreffer. Der 3:4-Anschluss der Nullachter in der Nachspielzeit durch Ibrahima Diakité kam für die Gäste zu spät. Das Fazit: Die Niederlage der Villinger fiel unglücklich aus. Dieser offene Schlagabtausch über die 94 Minuten war beste Werbung für das Pokalendspiel in fünf Wochen in Emmendingen.

Die schnellen Stimmen

08-Trainer Reiner Scheu bilanzierte: „Oberachern war um das eine Tor besser und gewinnt deshalb verdient. Wir haben nach der Pause zu schnell die beiden Gegentore bekommen,nachdem wir nach unserem 1:1-Ausgleich vor der Pause unsere beste Phase hatten. Ein Lob für die Moral meiner Mannschaft. Die Jungs haben nie aufgegeben.“Der Oberacherner Coach Fabian Himmel war nach dem Schlusspfiff „heilfroh, dass wir heute alles reingehauen haben und einen Kaliber wie den FC 08 besiegen konnten. Wir haben auch ein paar Traumtore reingezimmert. Wir freuen uns über den Klassenerhalt, den wir heute wohl unter Dach und Fach gebracht haben. Oberliga zu spielen, ist für einen kleinen Klub wie den SV Oberachern nicht selbstverständlich.“

Die Statistik

SV Oberachern: Laible – Fritz, Zwick, Güzelcoban, Gueddin (84. Hauswald), Stefotic, (82. Awell), Huber, Leberer, Knobelspies (69. Durmus), Ludwig, Barnick (54. Recht).FC 08 Villingen: Ehmann – Jonathan Spät (73. Yannick Spät), Busam, Zölle, Stüber (82. Rodewald) – Alihoxha, Liserra (52. Zeiser), Boulachab, Ceylan – Diakité, Yilmaz. Tore: 1:0 Ludwig (3.), 1:1 Boulachab (30.), 2:1 Gueddin (57.), 3:1 Güzelcoban (59.), 3:2 Ceylan (67./Foulelfmeter), 4:2 Fritz (80.), 4:3 Diakité (90+1).Schiedsrichter: Matthias Heilig (Klettgau).Zuschauer: 310.Gelbe Karten: -/Ceylan, Alihoxha.