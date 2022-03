Nullachter kassieren in Göppingen in der Nachspielzeit das 1:2

1 08-Torwart Ibrahima Sy (rechts) kann es nicht fassen, das Tor durch den jubelnden Göppinger Max Hölzli zählt. Foto: Eibner

Diese rund sechs Stunden im Mannschaftsbus hätten sich die Nullachter am Mittwochabend gerne erspart. Beim Oberliga-Dritten aus Göppingen setzte es eine unglückliche – und völlig unnötige – 1:2-Niederlage.















1. Göppinger SV – FC 08 Villingen 2:1 (1:0). "Wir wollen nach dieser langen Fahrt nicht mit leeren Händen nach Villingen zurückfahren." 08-Coach Marcel Yahyaijan wusste aber bereits am Dienstag, dass es an der Göppinger Hohenstaufenstraße 116 für seine Elf schwer wird. Vor allem sei es wichtig, bei den gefährlichen Standards des extrem heimstarken Sportvereins gut zu stehen.

Das überraschende Debüt von Neu-Torwart Ibrahima Sy

Schon vor dem Anpfiff durch Marco Öttl war klar, dass der Villinger Trainer auf Mauro Chiurazzi (Gehirnerschütterung und Corona-Quarantäne) und Kamran Yahyaijan (Schultereckgelenksprengung und Sehnenriss) verzichten muss. Im Vergleich zum 1:1 in Nöttingen standen mit Torwart-Debütant Ibrahima Sy (der zuletzt vereinslose Keeper wurde in der vergangenen Woche kurzfristig verpflichtet, davor RC Lens B/Stammgoalie Henning Schwenk musste aus beruflichen Gründen passen) und Stürmer Ibrahima Diakité zwei neue Spieler in der Startelf des Tabellensechsten vom Friedengrund. Youngster Fabio Liserra durfte also erneut in der Verteidigung ran.

Die erste Halbzeit

Erste Ecke (1.), wenig später die erste Chance durch Erich Sautner (7.): Villingen begann schwungvoll. Ibrahima Sy hatte zunächst einen ruhigen Abend, bevor er sich gegen Tim Schraml (22.) erstmals auszeichnete. Sy wollte schnell den Ball abschlagen, doch Max Hölzli hielt einfach einmal seinen Fuß aus kurzer Entfernung hin. Plötzlich lag das Leder im Villinger Gehäuse – und Marcel Yahyaijan stand wild gestikulierend mitten auf dem Rasen. Doch alle – berechtigten – Proteste nutzten nichts: Göppingen führte glücklich mit 1:0, der 08-Coach kassierte zudem den gelben Karton. Ibrahima Diakité (24.) und Tevfik Ceylan (32.) vergaben die nächsten Gelegenheiten der dominierenden Nullachter. Zwischenfazit nach 45 Minuten: Villingen nutzte seine Chancen nicht, Göppingen machte aus keiner Möglichkeit das 1:0.

Die zweite Halbzeit

Besseres Zweikampfverhalten, mehr Ballbesitz: Göppingen steigerte sich zu Beginn der zweiten Hälfte, hatte durch Gentian Lekaj (52.) die erste echte Torchance. Fünf Zeigerumdrehungen später hatten die Villinger bei einem Lattenknaller von Schraml Glück. 22 Minuten vor dem Abpfiff sollte Volkan Bak – für Harry Föll – das 08-Offensivspiel wieder beleben, dazu kamen Daniel Wehrle und Nico Tadic. In der 84. Minute schnappte sich Erich Sautner bei einem Freistoß den Ball. Volkan Bak verlängerte die starke Hereingabe des Regisseurs zum verdienten 1:1. Doch in der ersten Minute der Nachspielzeit markierte Michael Renner aus kurzer Distanz den 2:1-Siegtreffer der Göppinger.

Die schnelle Analyse

08-Coach Marcel Yahyaijan meinte kurz nach dem Schlusspfiff in Göppingen: "Das ist natürlich bitter. Ich ziehe aber den Hut von meiner Mannschaft. Das war eine ganz starke Energieleistung, wir waren über die 90 Minuten die bessere Mannschaft. Die erste Halbzeit war überragend."

Die Statistik

Göppinger SV: Spasojevic – Clauß (67. Renner), Ivezic, Loser, Schramm – Schraml, Lekaj, Hölzli (60. Ziesche), Osipidis – Fennell (62. Steinbrenner), Milisic. FC 08 Villingen: Sy – Ovuka, Bruno, Liserra – Boulachab (75. Wehrle), Albrecht, Föll (68. Bak), Busam (74. Tadic), Sautner, Ceylan – Diakité. Tore: 1:0 Hölzli (22.), 1:1 Bak (84.), 2:1 Renner (90. + 1). Schiedsrichter: Marco Öttl (Oberpolling). Gelbe Karten: –/Föll, Bruno, M.Yahyaijan. Zuschauer: 250

4650 Zuschauer beim Gipfeltreffen

