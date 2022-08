1 U21-Trainer Daniel Miletic war mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Auggen natürlich nicht zufrieden. Foto: Roland Sigwart

Eine überraschend klare Niederlage kassierte die Villinger U21, wobei die Gäste in den ersten 45 Minuten eiskalt erwischt wurden. Zur Halbzeit war beim 4:1 für Auggen schon alles klar.















FC Auggen – FC 08 Villingen U21 5:1 (4:1).Der Einstand von Neuverpflichtung Duncan Cunion (21/kam vom württembergischen Landesliga-Absteiger TV Darmsheim) half in der Offensive (noch) nicht wirklich.

Fabio Chiurazzi lässt Nullachter hoffen

Auggen erwischte den besseren Start, legte in der ersten Viertelstunde gleich zwei Treffer vor. Sebastian Bischoff sorgte in der 11. Minute für die 1:0-Führung. Der FC 08 Villingen wurde keine 180 Sekunden später durch Jonathan Ehret erneut kalt erwischt. Nach diesen beiden Rückschlägen war jedoch der postwendende 1:2-Anschlusstreffer von Routinier Fabio Chiurazzi die richtige Antwort. Doch Moritz Walther stellte nach nicht einmal einer halben Stunde den alten Abstand wieder her. Der FCA legte sogar in einem für ihn eher ungewöhnlichen Offensivrausch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Bischoff noch den vierten Treffer nach.

Die zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel wollten die Gäste natürlich in der Defensive besser stehen, keinen weiteren Gegentreffer kassieren. Dies gelang bis in die Schlussminute sogar über eine halbe Stunde lang in Unterzahl, weil Nico Tadic (60.) die Ampelkarte erhalten hatte. Mit Kampfgeist hielten die Gäste dagegen, konnten letztlich den Gegentreffer zum 5:1-Schlusspunkt durch Armandio Martins in der 91. Minute aber nicht verhindern.

Die Trainerstimme

Daniel Miletic, U21 des FC 08 Villingen: "Wir haben heute nicht die Leistung abgerufen, die wir uns vorgenommen hatten. Die beiden schnellen Gegentore haben die Aufgabe nicht einfacher gemacht. Mit vier Gegentreffern in der ersten Halbzeit war das Spiel sehr früh entschieden. In der zweiten Hälfte ging es darum, hinten besser zu stehen und mehr dagegenzuhalten. Solche Tage gibt es eben."

Die Statistik

FC 08 Villingen U21: Amiti – Haller, Zölle, Hezel, Tadic, Fabio Chiurazzi, Yannick Spät (52. Cristilli), Cunion, Laatsch (46. Zeiser), Yilmaz (70. Kaya), Vochatzer (58. Karaki).

Tore: 1:0 Bischoff (11.), 2:0 Ehret (14.), 2:1 Chiurazzi (15.), 3:1 Walther (29./Elfmeter), 4:1 Bischoff (45.+1), 5:1 Martins (90.+1).

Schiedsrichter: Remigiusz Braun (Weil am Rhein).

Ampelkarte: Nico Tadic (U21/60.)

Zuschauer: 150.