Der FC 08 Villingen hat am Mittwochabend das Pokal-Halbfinale in Lahr mit 2:1 (0:0) gewonnen. Tim Zölle und Fabio Liserra treffen für den Oberligisten.









Schon sicher ist, dass es somit im Finale am 3. Juni zu einem Oberliga-Duell kommt. Das zweite Halbfinale bestreiten am kommenden Mittwoch die Oberligisten aus Oberachern und Rielasingen.

Die Personalien

08-Coach Reiner Scheu musste in Lahr seine Startelf – im Vergleich zum überzeugenden 4:0-Sieg gegen Rielasingen – auf zwei Positionen umstellen. Für die angeschlagene Nummer 1 Dennis Klose kam – wie im Viertelfinale gegen den Bahlinger SC – Kevin Ehmann zum Einsatz.

Vor der Partie war außerdem bereits klar, dass Mittelfeldakteur Georgios Pintidis (Sprunggelenksverletzung) ausfällt. Für ihn kam in der Startformation Mokhtar Boulachab zum Einsatz.

Beim Verbandsligisten SC Lahr wirkte der zuletzt fehlende Co-Trainer Violand Kerellaj nach überstandener Wadenverletzung wieder mit.

Die erste Halbzeit

Bei zunächst strahlendem Sonnenschein im Volksbank Lahr-Stadion lief es am Mittwochabend von Beginn an vor 650 Zuschauern (darunter etwa rund 70 Villinger Fans) wie erwartet. Auf einen gut zu spielenden Naturrasen besaß der FC 08 sofort viel Ballbesitz. Die Lahrer lauerten auf ihre Konterchancen.

Die Villinger erspielten sich zwar in der ersten halben Stunde Möglichkeiten durch Jonas Busam (15.) und Ibrahima Diakité (22.), doch richtig zwingend waren diese nicht. Der Oberligist musste sich in dieser Phase ankreiden lassen, dass er in seinem Angriffsspiel etwas zu wenig Tempo entwickelte. In der 28. Minute musste Nico Tadic verletzt raus – für ihn kam Tim Zölle neu ins Spiel.

Der FC 08 hatte viel Glück, als der Lahrer Torjäger Konstantin Fries (34.) völlig freistehend seine Chance nicht verwerten konnte. Mit einem für den Oberligisten unbefriedigendem 0:0 – angesichts dessen Überlegenheit – ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit

Sechs Minuten waren nach Wiederbeginn gespielt, als die Gäste mit 1:0 in Führung gingen. 08-Kapitän Tevfik Ceylan hatte clever einen Freisoß auf Jonas Busam in den Lahrer Strafraum gebracht. Villingens Nummer 6 scheiterte zunächst an Torhüter Jona Leptig, aber Tim Zölle schoss für den FC 08 ein.

Die Villinger agierten nun druckvoller als im ersten Durchgang. Der agile Jonas Brändle (65.) scheiterte mit seinem Linksschuss nur knapp. In der 71. Minute war Fabio Liserra nach einem erneuten Freistoß von Ceylan mit dem wichtigen 2:0 zur Stelle.

Der SC Lahr war bemüht, konnte aber erst in der 89. Minute durch einen Kopfball von Johannes Wirth zum 1:2 verkürzen. Für den Verbandsligisten kam dieser Treffer zu spät.

Der FC 08 ließ nichts mehr anbrennen und erreicht nach einem 2:1-Sieg das Endspiel um den SBFV-Pokal.

Die Statistik

SC Lahr: Leptig – Simon Zehnle, Sören Zehnle, Monga, Wirth, Häuerdemann, Kerrelaj (69. Schätzle), Spoth (27. Bojang), Kalt, Moog (55. Lehmann), Fries.

FC 08 Villingen: Ehmann – Busam, Bruno, Tadic (28. Zölle), Liserra – Brändle, Boulachab, Alihoxha (61. Yilmaz), Albrecht (80. Karaki), Ceylan – Diakité (88. Emminger). Tore: 0:1 Zölle (51.), 0:2 Liserra (71), 1:2 Wirth (89.).Schiedsrichter: Martin Wilke (Merzhausen).

Gelbe Karten: Sören Zehnle – Yilmaz.Zuschauer: 650.