Der FC 08 Villingen machte am Mittwochabend mit dem 4:3 (3:2)-Heimspektakel gegen den SSV Reutlingen den wohl entscheidenden Schritt in Richtung vorzeitigen Oberliga-Klassenerhalt.

Es war der Abend der Premieren im Friedengrund: Erstmals konnte – trotz des jüngsten Dauerregens – in diesem Jahr ein Spiel auf dem Rasen der MS Technologie-Arena ausgetragen werden, erstmals seit seinem Amtsantritt – und wohl auch letztmals – ging es für Reiner Scheu unter Flutlicht im heimischen Stadion um wichtige Oberliga-Punkte.

Die Personalien

Im Vergleich zum jüngsten 1:2 beim 1. CfR Pforzheim veränderte Scheu seine Startelf („Wir haben ja nur einen Minikader“) nicht. SSV-Coach Maik Stingel („Villingen besitzt eine brutale Qualität“) musste auf Torjäger Onesi Kuengienda (Oberschenkel) verzichten.

Die erste Halbzeit

Auf dem satten Grün dauerte es keine vier Minuten bis zum ersten Villinger Durchbruch, doch die Hereingabe von Leon Albrecht fand keinen Abnehmer. 120 Sekunden später kam Ibrahima Diakité zwar an SSV-Goalie Enrico Piu vorbei, sein Schuss aus spitzem Winkel verfehlte aber das Reutlinger Gehäuse. Wie in Pforzheim begannen die Nullachter also stark.

Die gute Anfangsphase wurde nach zwölf Minuten belohnt: Kapitän Tevfik Ceylan verwandelte souverän einen Elfer. Nico Tadic war im Strafraum von den Beinen geholt worden. Doch nach einem kapitalen Patzer der Defensive bedankte sich postwendend Riccardo Gorgoglione (14.). Fast hätte der Reutlinger seinen elften Saisontreffer nachgelegt. 08-Torwart Dennis Klose (18.) hatte etwas dagegen.

Fabio Liserra bejubelt die 3:2-Führung des FC 08. Foto: Marc Eich

Die Villinger mussten sich kurz schütteln, dann setzte Mokhtar Boulachab clever Diakité in Szene, der mit seinem 17. Saisontor die Nullachter per Kopf mit 2:1 in Führung brachte. Der Gastgeber setzte nach: Ibra Diakité (36., 39.) und der agile Ergi Alihoxha (37.) verpassten das 3:1. Dies wurde bestraft: Gorgoglione (41.) markierte vom Punkt aus das schmeichelhafte 2:2. Leon Albrecht hatte zuvor angeblich Tom Schiffel gefoult. Doch nach der dritten Ecke hatte 08-Defensivmann Fabio Liserra (45.) per Kopf noch vor der Pause die passende Antwort parat.

Die zweite Halbzeit

Die 784 Zuschauer, darunter gut 50 lautstarke Reutlinger Anhänger, sahen bei diesem „Sicherheitsspiel“, wie Ibrahima Diakité (56.) dann einen Schnitzer des SSV-Keepers eiskalt zum 4:2 nutzte. Doch die Gäste gaben nicht auf: Gorgoglione (59.) machte seinen Dreierpack perfekt. Villingen hatte Glück, dass Luca Meixner (65.) frei vor Klose den 08-Kasten verfehlte. Reiner Scheu reagierte auf den Druck der Reutlinger, brachte Defensivspieler Tim Zölle für Georgios Pintidis. Der offene Schlagabtausch ging weiter: Reutlingen wollte unbedingt den 4:4-Ausgleich, der FC 08 verpasste mehrfach bei Überzahlkontern die Entscheidung. Um genau 20.51 Uhr – fünf Minuten Nachspielzeit hatte Villingen zu überstehen – kannte dann der Jubel in der MS Technologie-Arena keine Grenzen – der so wichtige (und verdiente) Dreier gegen Reutlingen war unter Dach und Fach. Die angeschlagenen Nico Tadic und Leon Albrecht wurden da schon auf der Bank behandelt.

Die Statistik

FC 08 Villingen: Klose – Busam, Bruno, Liserra (90. Stüber) – Boulachab, Tadic (88. Yilmaz), Pintidis (69. Zölle), Albrecht (87. Spät) – Alihoxha, Ceylan – Diakité.

SSV Reutlingen: Piu – Staiger, Eiberger (59. Sagert), Lübke (59. Sanyang), Schiffel (81. J. Djermanovic), Founes, Nuraj, Krajinovic, Meixner, V. Djermanovic (81. Leyhr), Gorgoglione.

Tore: 1:0 Ceylan (12./Foulelfmeter), 1:1 Gorgoglione (14.), 2:1 Diakité (26.), 2:2 Gorgoglione (41./Foulelfmeter), 3:2 Liserra (45.), 4:2 Diakité (56.), 4:3 Gorgoglione (59.).

Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach).Gelbe Karten: Busam, Ceylan, Albrecht, Stüber/Meixner.

Zuschauer: 784.