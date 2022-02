1 Ibrahima Diakité bejubelte bei seinem Heimdebüt für die Nullachter gleich einen Doppelpack. Foto: Marc Eich

Fußball-Oberligist FC 08 Villingen feierte am Samstag auf dem eigenen Kunstrasen einen auch in der Höhe verdienten 7:1 (3:0)-Kantersieg gegen den FV Lörrach-Brombach. Ibrahima Diakité und Erich Sautner markierten dabei je einen Doppelpack.















Link kopiert

"Wir wollen und sollten die drei Punkte holen. Das ist ja klar", hatte 08-Coach Marcel Yahyaijan vor dem zweiten Pflichtspiel des Jahres seiner Schützlinge betont. "Wenn wir im Kollektiv gut gegen die Situation arbeiten und ihnen nicht die Räume geben, dann kommt auch so ein Gegner wie Villingen an seine Grenzen. Das konnten wir schon einmal beweisen", hoffte FV-Trainer Erkan Aktas – wie beim 1:1 im Hinspiel – dagegen auf eine Überraschung.

Die Startelf

Marcel Yahyaijan hatte vor rund 200 Zuschauern seine Startelf im Vergleich zum enttäuschenden 0:1 in Bruchsal auf zwei Positionen verändert. Neben Daniel Wehrle (Adduktorenprobleme) fehlte zunächst Lhadji Badiane. Dafür bekamen Kamran Yahyaijan und Harry Föll – sein Startelfdebüt nach dem Kreuzbandriss – von Beginn an eine Chance. Mit Torwart Henning Schwenk, Ibrahima Diakité und Tevfik Ceylan feierten zudem drei Winterneuzugänge ihr Heimdebüt.

Der Spielverlauf

Diakité (6.) war es dann auch, der früh eine starke Ecke von Erich Sautner zum 1:0 ins Netz verlängerte. Die Nullachter dominierten gegen bemühte, aber harmlose Gäste weiter das Geschehen, doch echte Chancen sprangen nur selten heraus. Nach einem Ceylan-Freistoß köpfte Mauro Chiuarzzi (37.) – bereits sein sechstes Saisontor – aber vorentscheidend zum 2:0 ein. Als Erich Sautner (42.) dann die dritte gute Möglichkeit zum 3:0 nutzte, war alles klar. Villingen ließ in der zweiten Hälfte überhaupt nichts anbrennen, ließ Ball und Gegner laufen. Gegen die spielfreudigen Nullachter fanden die Gäste weiter kein Rezept. Der laufstarke Diakité (53.), Sautner (64.) mit einem Traumtor aus gut 25 Metern, der eingewechselte Badiane (74.) vom Punkt aus und der ebenfalls in der zweiten Halbzeit gekommene Thomas Kunz (76.) stellten das Ergebnis auf 7:0, bevor Johannes Binkert (78.) für das Schlusslicht den Ehrentreffer erzielte. Marcel Yahyaijan war natürlich zufrieden: "Das war ein schönes Spiel für die Spieler, die Zuschauer und mich. Wir wissen aber die Leistung auch einzuordnen. Der Unterschied zum Spiel in Bruchsal war, dass wir einen besseren Platz hatten und effektiver vor dem gegnerischen Tor waren." Trainerkollege Erkan Aktas sagte: "Wir wollten hier mutig und frech auftreten. Das ist uns absolut nicht gelungen."

Pokal-Viertelfinale am Mittwoch

Für die Nullachter steht bereits am kommenden Mittwoch (19 Uhr) das nächste Heimspiel auf dem Programm. Dann geht es im SBFV-Pokal gegen Oberliga-Kontrahent SV Oberachern um den Einzug in das Halbfinale, in dem Verbandsligist DJK Donaueschingen bereits steht. "Wir wollen den Pokal verteidigen", betonte Marcel Yahyaijan nach dem lockeren 7:1 gegen überforderte Lörracher.