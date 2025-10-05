FC 08 Villingen – Normannia Gmünd: Stolz, Erleichterung – und eine Devise für die nächsten Wochen

Nach dem 1:0-Heimsieg gegen Normannia Gmünd kann man im Lager des FC 08 Villingen für den Moment wieder durchatmen. Doch die kommenden Gegner versprechen eine große Herausforderung.
Als die Pfeife von Schiedsrichter Niklas Pfau den Heimsieg besiegelte, brachen bei den Akteuren des FC 08 Villingen alle Dämme. „Es war natürlich eine extrem schwere Woche und Aufgabe, nach dem Spiel in Bietigheim-Bissingen wieder in den Alltag zurückzukehren“, betonte Cheftrainer Steffen Breinlinger nach dem 1:0-Erfolg seiner Schützlinge gegen den 1. FC Normannia Gmünd nochmals. „Wir wollten ein komplett anderes Gesicht zeigen“, ergänzte der Coach. Das ist den Nullachtern definitiv gelungen. Allerdings hätte vermieden werden können, wenn nicht sogar müssen, dass der Sieg bis zu jenem Schlusspfiff in Gefahr war.