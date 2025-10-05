FC 08 Villingen – Normannia Gmünd: Marcel Sökler überzeugt auch ohne eigenen Treffer
Villingens Top-Stürmer Marcel Sökler stellte die gegnerische Abwehr einmal mehr vor schwierige Aufgaben. Foto: Marc Eich

Beim 1:0-Heimsieg über Normannia Gmünd war Marcel Sökler der überragende Offensivmann bei den Nullachtern – auch wenn er selbst nicht traf.

Im Chancenfeuerwerk des ersten Durchgangs strahlten gleich mehrere Villinger Akteure eine ständige Gefahr aus. Doch einer stand – oftmals wortwörtlich – über allen: Marcel Sökler. Der Stürmer hatte bei so gut wie jeder guten Offensivaktion der Gastgeber seine Füße oder seinen Kopf im Spiel. Egal, ob er lange Bälle verlängerte, festmachte oder selbst mit Tempo die Abwehrreihe von Normannia Gmünd attackierte – mindestens ein Verteidiger der Gäste musste zu jedem Zeitpunkt ein Auge auf den 34-Jährigen haben. Auch wenn der 1,87-Meter-Mann selbst gar nicht so häufig zum Abschluss kam, drückte er dem Spiel – vor allem in der ersten Halbzeit – fast minütlich seinen Stempel auf, in dem er seine Kollegen immer wieder in Szene setzte.

 

Angesprochen auf den Auftritt seines Leistungsträger geriet 08-Coach Steffen Breinlinger zwar ins Schwärmen, verwies aber auch sofort auf den Rest seiner Mannschaft: „Wir wissen, dass Marcel diese Qualitäten hat und auch den Einsatz auf den Platz bringt. Aber ich möchte betonen, dass wir im Kollektiv heute einen unglaublich guten Auftritt hingelegt haben – was dann eben auch Marcel in die Situationen bringt, so zu spielen wie heute. Das ist für mich das Entscheidende.“ In der Torjägerliste der Oberliga BadenWürttemberg ist Sökler mit sieben Saisontreffern gleichauf mit Cristian Gilés von Türkspor Neckarsulm und war nur einmal weniger erfolgreich als der Nöttinger Tasos Leonidis. Mit weiteren Auftritten wie gegen Gmünd dürfte sich das Torekonto von Villingens Nummer 10 in den nächsten Wochen noch weiter füllen.

 