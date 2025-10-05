FC 08 Villingen – Normannia Gmünd: Marcel Sökler überzeugt auch ohne eigenen Treffer

Beim 1:0-Heimsieg über Normannia Gmünd war Marcel Sökler der überragende Offensivmann bei den Nullachtern – auch wenn er selbst nicht traf.
Im Chancenfeuerwerk des ersten Durchgangs strahlten gleich mehrere Villinger Akteure eine ständige Gefahr aus. Doch einer stand – oftmals wortwörtlich – über allen: Marcel Sökler. Der Stürmer hatte bei so gut wie jeder guten Offensivaktion der Gastgeber seine Füße oder seinen Kopf im Spiel. Egal, ob er lange Bälle verlängerte, festmachte oder selbst mit Tempo die Abwehrreihe von Normannia Gmünd attackierte – mindestens ein Verteidiger der Gäste musste zu jedem Zeitpunkt ein Auge auf den 34-Jährigen haben. Auch wenn der 1,87-Meter-Mann selbst gar nicht so häufig zum Abschluss kam, drückte er dem Spiel – vor allem in der ersten Halbzeit – fast minütlich seinen Stempel auf, in dem er seine Kollegen immer wieder in Szene setzte.