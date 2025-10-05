FC 08 Villingen – Normannia Gmünd: Marcel Sökler überzeugt auch ohne eigenen Treffer

Angesprochen auf den Auftritt seines Leistungsträger geriet 08-Coach Steffen Breinlinger zwar ins Schwärmen, verwies aber auch sofort auf den Rest seiner Mannschaft: „Wir wissen, dass Marcel diese Qualitäten hat und auch den Einsatz auf den Platz bringt. Aber ich möchte betonen, dass wir im Kollektiv heute einen unglaublich guten Auftritt hingelegt haben – was dann eben auch Marcel in die Situationen bringt, so zu spielen wie heute. Das ist für mich das Entscheidende.“ In der Torjägerliste der Oberliga BadenWürttemberg ist Sökler mit sieben Saisontreffern gleichauf mit Cristian Gilés von Türkspor Neckarsulm und war nur einmal weniger erfolgreich als der Nöttinger Tasos Leonidis. Mit weiteren Auftritten wie gegen Gmünd dürfte sich das Torekonto von Villingens Nummer 10 in den nächsten Wochen noch weiter füllen.