FC 08 Villingen – Normannia Gmünd: Erst Feuerwerk, dann Zitterpartie – aber am Ende drei Punkte

Der FC 08 Villingen hat sein Heimspiel gegen den 1. FC Normannia Gmünd trotz schwacher Chancenverwertung im ersten Durchgang und langer Unterzahl am Ende verdient mit 1:0 gewonnen.
Wie Cheftrainer Steffen Breinlinger unter der Woche angekündigt hatte, war für den FC 08 Villingen im Heimspiel gegen Normannia Gmünd Wiedergutmachung angesagt. Und genau dieses Bestreben brachten die Gastgeber von Beginn an auf den Rasenplatz der MS-Technologie-Arena. Bereits in der Anfangsphase hatten die Nullachter gleich mehrere gute Gelegenheiten: ein Freistoß von Marcel Sökler (3.) sorgte erstmals für Gefahr, Kevin Müller kam nach einer flachen Hereingabe von Leon Albrecht nicht mehr entscheidend an den Ball (8.), ein Abschluss von Christian Derflinger wurde im letzten Moment noch abgefälscht (13.).