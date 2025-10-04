FC 08 Villingen – Normannia Gmünd: „Aller Ehren wert“ – Die Stimmen zum Villinger Heimsieg

Die beiden Cheftrainer waren sich nach der Partie einig, dass der Sieg des FC 08 Villingen über Normannia Gmünd völlig verdient war.
Steffen Breinlinger (FC 08): „Ich finde, wir sind sehr ambitioniert ins Spiel gestartet und können zur Halbzeit eigentlich 2:0 oder 3:0 führen. Leider sind die Chancen nicht reingefallen. Trotzdem sind wir klar geblieben. Natürlich ist das Momentum dann gekippt durch die gelb-rote Karte. Aber wir hatten auch danach trotzdem eine gute defensive Struktur. Es ist aller Ehren wert, wie die Mannschaft heute die Ärmel hochgekrempelt hat.“