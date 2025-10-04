FC 08 Villingen – Normannia Gmünd: „Aller Ehren wert“ – Die Stimmen zum Villinger Heimsieg
08-Coach Steffen Breinlinger hat einen aufregenden Nachmittag hinter sich. Foto: Marc Eich

Die beiden Cheftrainer waren sich nach der Partie einig, dass der Sieg des FC 08 Villingen über Normannia Gmünd völlig verdient war.

Steffen Breinlinger (FC 08): „Ich finde, wir sind sehr ambitioniert ins Spiel gestartet und können zur Halbzeit eigentlich 2:0 oder 3:0 führen. Leider sind die Chancen nicht reingefallen. Trotzdem sind wir klar geblieben. Natürlich ist das Momentum dann gekippt durch die gelb-rote Karte. Aber wir hatten auch danach trotzdem eine gute defensive Struktur. Es ist aller Ehren wert, wie die Mannschaft heute die Ärmel hochgekrempelt hat.“

 

Zlatko Blaskic (Gmünd):  „Man muss wirklich sagen, dass der Villinger Sieg verdient ist. Wir hatten Glück, dass wir zur Halbzeit nicht schon deutlicher zurücklagen. Vorne waren wir in der ersten Halbzeit viel zu harmlos. Nach dem Platzverweis haben wir viel probiert, aber Villingen hatte ja auch noch zwei Monsterchancen. Es war ein Abnutzungskampf, aber unter dem Strich war das in unser jetzigen Situation offensiv einfach viel zu wenig.“ 

 