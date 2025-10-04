FC 08 Villingen – Normannia Gmünd: „Aller Ehren wert“ – Die Stimmen zum Villinger Heimsieg

Zlatko Blaskic (Gmünd): „Man muss wirklich sagen, dass der Villinger Sieg verdient ist. Wir hatten Glück, dass wir zur Halbzeit nicht schon deutlicher zurücklagen. Vorne waren wir in der ersten Halbzeit viel zu harmlos. Nach dem Platzverweis haben wir viel probiert, aber Villingen hatte ja auch noch zwei Monsterchancen. Es war ein Abnutzungskampf, aber unter dem Strich war das in unser jetzigen Situation offensiv einfach viel zu wenig.“