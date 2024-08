FC 08 Villingen Regionalliga Weshalb die Stuttgarter Kickers die Startelf verändern werden

Was für Unterschiede in der Regionalliga Südwest! Knapp 7500 Zuschauer in Offenbach, nur 204 bei der TSG Hoffenheim II. Während Villingen nach zwei Spieltagen einen Zähler verbucht, warten zwei Teams noch auf den ersten Punkt. Bei den Stuttgarter Kickers, nächster Gegner des FC 08, fehlt am Samstag nach einem Platzverweis ein weiterer Leistungsträger.