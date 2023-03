1 Enttäuschung pur nach dem 1:2 gegen Offenburg: Mokhtar Boulachab. Foto: Marc Eich

Einen Tag nach der 1:2-Derbyniederlage des FC 08 gegen Offenburg ist klar, dass sich die Villinger einen neuen Chefcoach suchen müssen. „Christian Leda und ich geben die Leitung der Mannschaft wieder ab“, gibt Interimstrainer Matthias Uhing preis.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Matthias Uhing hätte sich natürlich ein anderes Debüt gewünscht. „Das Derby war in Sachen Spielweise und Ergebnis eine Enttäuschung“, hatte er nach einer guten Trainingswoche auf ein ganz anderes Spiel gehofft. „Wir konnten dem Team leider nicht so helfen, wie wir dies gedacht hatten“, ist für Uhing klar, dass in dieser Krisensituation nun andere Leute die Verantwortung für die Oberliga-Elf übernehmen müssen. „Christian und ich wollten der Mannschaft und dem Verein in dieser schwierigen Situation helfen“, betont Uhing, dass diese Interimslösung nur für das Heimspiel gegen den OFV angedacht war.