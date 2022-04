1 35. Minute: Nico Tadic (am Boden) kann es nicht fassen. Nach einem Handspiel des Villingers zeigt Schiedsrichter Patrick Mattern schon zum zweiten Mal auf den Punkt. Foto: Marc Eich

Der FC 08 Villingen hat Moral bewiesen. Der Oberligist holte am Montag gegen den FV Ravensburg beim 2:2 nach einem 0:2-Rückstand durch einen späten Treffer von Ibrahima Diakité noch einen wichtigen Punkt.















Nach den beiden Niederlagen gegen Reutlingen (2:3) und in Backnang (2:4) standen die Nullachter gegen den direkten Tabellennachbarn aus Ravensburg unter Zugzwang. "Das ist schon ein sehr wichtiges Spiel", hatte auch 08-Coach Marcel Yahyaijan im Vorfeld auf die Bedeutung der Partie in der MS Technologie-Arena aufmerksam gemacht.

Die Fan-Aktion

In dieser war am Ostermontag bei 320 Zuschauern noch viel Platz. Dabei hatte jeder Fan mit einem Ticket eine weitere Person umsonst in den Friedengrund mitbringen können.

Taktik und Personal

Es war keine Überraschung, dass Marcel Yahyaijan seine Startelf nach sieben Gegentoren in den vergangenen beiden Spielen etwas umgestellt hatte. Für Tevfik Ceylan und Fabio Liserra durften Kamran Yahyaijan und Jonas Busam von Beginn an ihr Können zeigen. Im Tor bekam der zuletzt unsichere Ibrahima Sy eine weitere Chance. Goalie Henning Schwenk stand wieder einmal nicht im Kader, auch Erich Sautner (muskuläre Probleme) fehlte. "Wir müssen die Anzahl der individuellen Fehler deutlich minimieren", hatte der 08-Coach eine klare Vorgabe für seine Schützlinge.

Die erste Halbzeit

Diese hatten offenbar genau hingehört, hielten die Ravensburger zunächst mit gutem Pressing und hoher Konzentration weg vom eigenen Strafraum. Da die Offensive um Startelf-Comebacker Kamran Yahyaijan aber noch keine Durchschlagskraft entwickeln konnte, hatte auch FVR-Torhüter Kevin Kraus erst einmal einen ruhigen Nachmittag, der für den angeschlagenen Harry Föll nach 17 Minuten bereits wieder beendet war. Als Paul Strauß ein ungeschicktes Zweikampfverhalten von Sechser Daniel Wehrle dankend angenommen hatte, zeigte Referee Patrick Mattern plötzlich auf den Punkt. Daniel Schachtschneider (29.) verwandelte den Elfer souverän – sein 15. Saisontreffer – zum überraschenden 1:0 der Gäste. Nur sechs Minuten später schnappte sich der FVR-Torjäger erneut die Kugel. Zuvor hatte Tadic den Ball an die Hand bekommen. Zweiter Torschuss, zweiter Elfer, zweiter Treffer der Ravensburger. Und die Villinger Offensive? Bis auf Versuche von Busam (25., 45.) und Tadic (41.) fand diese in den ersten 45 Minuten praktisch nicht statt.

Die zweite Halbzeit

Klar, dass die Nullachter in der zweiten Hälfte den Vorwärtsgang einlegen mussten. Der Wille war zu erkennen, doch der entscheidende Pass wollte einfach nicht ankommen. Auch nach 68 Minuten hatte der Ravensburger Keeper Kraus noch nicht einmal sein Können zeigen müssen. Der bei den beiden Elfern chancenlose Sy allerdings auch nicht. Egal – dies dachte sich wohl der für Föll eingewechselte Tevfik Ceylan, als er aus kurzer Distanz mit seinem ersten Treffer seit seiner Rückkehr nach Villingen sein Team wieder ins Spiel brachte. Ravensburg reagierte in der Folge fast nur noch, der FC 08 war weiter vor allem über Standards gefährlich. Sieben Minuten vor dem Ende feierte A-Junioren-Torjäger Samet Yilmaz sein Oberliga-Debüt, wenig später kam Sturmroutinier Lhadji Badiane. Doch am Ende war es in der 89. Minute Ibrahima Diakité, der die Bemühungen der Nullachter mit dem verdienten 2:2 belohnte.

Die schnelle Stimme

Arash Yahyaijan, der Sportvorsitzende der Villinger, meinte kurz nach am Abpfiff des 29. Saisonspiels der Nullachter: "Das war ein Punkt des Willens, die Mannschaft hat nach dem unglücklichen 0:2-Rückstand eine starke Reaktion gezeigt. Das 2:2 war dann überaus verdient."

Die Statistik

FC 08 Villingen: Sy – Albrecht, Bruno, Ovuka, Chiurazzi, Tadic (68. Boulachab) – Busam, Wehrle (86. Badiane), Föll (17. Ceylan) – Diakité, K. Yahyaijan (83. Yilmaz). FV Ravensburg: Kraus – Altmann, Hörger, Jeggle, Geiselhart – Chrobok (69. Lauenroth), Zimmermann (78. Fiesel), S. Boneberger, Strauß (74. Huber) – Schachtschneider, J. Boneberger (46. Baier).Tore: 0:1 Schachtschneider (29./Foulelfmeter), 0:2 Schachtschneider (35./Handelfmeter), 1:2 Ceylan (68.), 2:2 Diakité (89.).Schiedsrichter: Patrick Mattern (Neckarau).

Gelbe Karten: Ceylan/Schachtschneider, Altmann, S. Boneberger.

Gelb-Rot: S. Boneberger (90.).

Zuschauer: 320.