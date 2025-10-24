FC 08 Villingen: Mitgliederinitiative „Zukunftskonzept 2033“ stellt ihre Strategie vor

Neue Gruppe um den früheren 08-Spieler Bernd Baur hat sich formiert und zeigt Wege auf. Der wichtige Eckpunkt ist die Mitgliederversammlung am 5. November.
Die neue Mitgliederinitiative „Zukunftskonzept 2033 – FC 08 Villingen“ hat folgende Pressemitteilung versandt. Im Text heißt es: „In den vergangenen Monaten war der FC 08 Villingen wiederholt Gegenstand öffentlicher Diskussionen und interner Spannungen. Diese Entwicklungen haben deutlich gemacht, dass die zentralen Herausforderungen des Vereins nicht allein auf dem Spielfeld liegen, sondern in Struktur, Kommunikation und Zusammenarbeit.