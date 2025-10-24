FC 08 Villingen: Mitgliederinitiative „Zukunftskonzept 2033“ stellt ihre Strategie vor

Neue Gruppe um den früheren 08-Spieler Bernd Baur hat sich formiert und zeigt Wege auf. Der wichtige Eckpunkt ist die Mitgliederversammlung am 5. November.

Die neue Mitgliederinitiative „Zukunftskonzept 2033 – FC 08 Villingen“ hat folgende Pressemitteilung versandt. Im Text heißt es: „In den vergangenen Monaten war der FC 08 Villingen wiederholt Gegenstand öffentlicher Diskussionen und interner Spannungen. Diese Entwicklungen haben deutlich gemacht, dass die zentralen Herausforderungen des Vereins nicht allein auf dem Spielfeld liegen, sondern in Struktur, Kommunikation und Zusammenarbeit.

Aus dieser Situation heraus hat sich eine Mitgliederinitiative gebildet, die die Ursachen analysiert und in einem gemeinsamen Prozess ein Zukunftskonzept erarbeitet hat. Dieses Konzept – das „Zukunftskonzept 2033“ – fasst die Ergebnisse dieser Situationsanalyse zusammen und zeigt Wege auf, wie der FC 08 bis zu seinem 125-jährigen Jubiläum im Jahr 2033 sportlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich nachhaltig aufgestellt werden kann. In der Mitgliederversammlung am 5. November 2025, können die Mitglieder darüber entscheiden, ob sie diesen Weg mitgehen möchten.

Aufbruch durch Haltung und gemeinsames Handeln

In dieser Mitgliederversammlung stehen im Münsterzentrum richtungsweisende Entscheidungen bevor. Im Vorfeld der Zusammenkunft hat sich unter der Führung des ehemaligen Spielers der ersten Mannschaft, Bernd Baur, eine Mitgliederinitiative formiert, die sich für ein Strategiekonzept einsetzt, das den Traditionsverein fit für die Zukunft machen soll.

Denn der FC 08 steht an einem entscheidenden Punkt seiner Geschichte. Nach sportlich erfolgreichen Jahren wurde deutlich, dass die eigentlichen Herausforderungen nicht auf dem Platz liegen, sondern in Organisation, Kommunikation und Zusammenhalt. Fehlende Abstimmung und unklare Zuständigkeiten haben Vertrauen und Handlungsfähigkeit geschwächt. Gerade daraus erwächst die Chance, den Verein auf eine neue Grundlage zu stellen – ehrlich, strukturiert und zukunftsgerichtet.

Es braucht eine klare Struktur

Aus der persönlichen Erfahrung mit diesen Entwicklungen und dem ehrlichen Versuch, die Ursachen des Stillstands zu verstehen, entstand das Zukunftskonzept 2033 (125 Jahre FC 08). Es fasst zusammen, was viele im Verein spüren: dass es weniger an Engagement als an klarer Struktur, gemeinsamer Richtung und verbindender Haltung fehlt. Seine Überlegungen speisen sich aus dem Erlebten – aus Gesprächen, Beobachtungen und der Suche nach Wegen, wie der FC 08 Villingen wieder zu Geschlossenheit, Transparenz und Verlässlichkeit finden kann.

Konzept den potenziellen Nachfolgekandidaten übergeben

Das Konzept wurde dem amtierenden Vorstand sowie den aktuell bekannten und potenziellen Nachfolgekandidaten übermittelt. Es soll den Mitgliedern darüber hinaus dabei helfen, sich vor der Wahl ein Bild von einem nachhaltigen Weg in die Zukunft des Vereins zu machen, über den sie bei der Mitgliederversammlung entscheiden können.

Der vorgeschlagene Weg setzt auf Haltung statt Lautstärke – Kooperation statt Konfrontation – Zuhören statt Polarisieren. Emotionen gehören dazu – Leidenschaft, Kritik und auch Enttäuschung sind Teil eines lebendigen Vereins. Entscheidend ist, diese Energie in konstruktive Kraft zu verwandeln: gemeinsam gestalten, statt spalten.

Die fünf Werte des neuen Konzepts

Der FC 08 lebt von Menschen, die Verantwortung übernehmen, Ideen einbringen und Brücken bauen – nicht gegeneinander, sondern füreinander. Das Konzept ruht auf fünf Werten: Verbundenheit, Verantwortung, Verlässlichkeit, Leidenschaft und Entwicklung.

Daraus ergeben sich fünf strategische Säulen: Gesellschaft & Integration, Struktur & Organisation, Mitglieder & Ehrenamt, Nachwuchs & Leistung sowie Finanzen & Sponsoring. Sie verbinden sportlichen Erfolg mit sozialem und menschlichem Zusammenhalt und bilden den Rahmen für den Weg des Vereins bis 2033.

Ein Mitgliederrat soll installiert werden

Zentraler Vorschlag ist eine Organisationsordnung, die Verantwortung klar regelt: Ein Mitgliederrat stärkt die Verbindung zwischen Mitgliedschaft und Vorstand; der Vorstand

trägt die operative Verantwortung; Ressorts koordinieren die tägliche Arbeit mit Transparenz und klaren Zielen. Struktur wird so zum Werkzeug, das Initiative ermöglicht, Reibungsverluste reduziert und Vertrauen schafft.

Das Konzept 2033 ersetzt keine Beschlüsse, es entfaltet erst Wirkung, wenn die Mitgliederversammlung die Weichen stellt. Genau deshalb ist eine informierte Mitgliedschaft entscheidend. Diese Zusammenfassung lädt alle ein, sich ein eigenes Bild zu machen, Fragen zu stellen, Anregungen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Vertrauen wächst, wenn viele bereit sind, gemeinsam zu handeln.

Die Ziele und Wünsche

Wenn es gelingt, diese Haltung zu leben, kann aus Unsicherheit neuer Zusammenhalt entstehen. Dann wird der FC 08 Villingen organisatorisch, menschlich und sportlich gestärkt in die Zukunft gehen – getragen von Struktur, Haltung, Emotion und Gemeinschaft.

Und vielleicht ist genau dieser gemeinsame Weg der beste Beitrag, um das große Jubiläum „125 Jahre FC 08“ zu einem besonderen Ereignis zu machen, das uns alle verbindet – auf und neben dem Platz.“ Mit diesem Satz endet die Pressemitteilung der Mitgliederinitiative „Zukunftskonzept 2033 – FC 08 Villingen“.