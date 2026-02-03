FC 08 Villingen Matthias Uhing: Seine neue Rolle, die Sökler-Lücke, der Verschiebungsplan – und die Ziele

Villingens neuer Cheftrainer Matthias Uhing blickt im Interview zuversichtlich nach vorne. Wie der Top-Torjäger ersetzt werden soll und was er von den Neuen erwartet.

OBERLIGA Vom Co- über den Interims- zum Cheftrainer: Dass Matthias Uhing (53) nun die Verantwortung beim Villinger Oberligisten übernommen hat, musste nicht mehr überraschen. Er war von allen Optionen in dieser Situation die beste und naheliegendste für den FC 08. Wir sprachen mit dem Pädagogen darüber, was sich alles nun in seiner Zusammenarbeit mit der Mannschaft doch verändert. Welche Art von Fußball ihm vorschwebt, wie die große Lücke nach dem Abgang von Marcel Sökler geschlossen werden soll und was er von den beiden Neuzugängen Nico Hug und Marco Ehmann erwartet.

Herr Uhing, an diesem Montag gab es einige personelle Neuigkeiten beim FC 08. Wie verlief dann der Trainingsabend mit der Mannschaft?

Die Vereinsverantwortlichen haben unserem Team in einer Sitzung vor dem Training die Entscheidung in der Trainerfrage ausführlich begründet und auch einen Blick auf die kommenden Wochen geworfen. Marcel Sökler wurde verabschiedet. Unsere beiden Neuzugänge Nico Hug und Marco Ehmann wurden offiziell begrüßt. Anschließend absolvierten wir die geplante intensive Trainingseinheit auf dem Platz.

Sie waren unter Steffen Breinlinger Co-Trainer, mit Beginn dieser Vorbereitungsperiode Interimstrainer und sind nun Chefcoach. Wie schwer ist es, von einer Rolle in die andere zu wechseln?

Das ist nicht so schwer. Generell macht mir die Arbeit mit dieser charakterstarken Mannschaft viel Freude. Wir hatten schon immer ein sehr gutes Verhältnis in der Zusammenarbeit. Den großen Unterschied in der neuen Situation sehe ich darin, dass ich als Cheftrainer die finalen Entscheidungen treffen werde, die auch mal schmerzhaft sein können.

Lassen Sie uns noch einmal bei der offiziellen Mitteilung des FC 08 auf den darin enthaltenden Begriff „Bis auf weiteres“ zurückkommen. Das klingt noch nicht nach einer so fixen Endlösung. Wie gehen Sie damit um?

Die Vereinbarung und die Aussage sind von beiden Seiten so gewollt. Für mich geht es jetzt allein darum, mit der Mannschaft Tag für Tag erfolgreich zu arbeiten. Es geht vor allem darum, positive Ergebnisse und eine erfolgreiche Arbeit abzuliefern. Ich freue mich auch, mit Ralf Hellmer einen erfahrenen Trainerkollegen nun an meiner Seite zu haben. Sollte der Verein frühzeitig einen neuen passenden Trainer finden, der langfristig und perspektivisch sehr gut zu uns passt, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen wieder in einer anderen Rolle beim FC 08 zu bleiben.

Wie ist der Stand der Vorbereitung, knapp drei Wochen vor dem Restart in der Oberliga?

Grundsätzlich haben wir uns für die Vorbereitung drei große Ziele gesetzt: Wir wollen mehr Leistungskonstanz in unseren Spielen, wir wollen defensiv stabiler stehen und wir wollen gegen tiefstehende Gegner spielerisch bessere Lösungen haben, als dies in der Hinrunde der Fall war. Bei allen Themen sind wir auf einem guten Weg. Körperlich befinden sich die Jungs in einem sehr guten Zustand.

Welche Art von Fußball schwebt Ihnen für die Restsaison vor?

Wir wollen grundsätzlich attraktiven, offensiven, aber auch natürlich erfolgreichen Fußball spielen. Dabei muss immer die Balance zwischen defensiver Stabilität und Offensive immer gegeben sein.

Marcel Sökler wird als Torjäger und als Führungsspieler eine große Lücke hinterlassen. Wie in etwa kann diese kompensiert werden?

Klar ist, dass Marcel nicht eins zu eins zu ersetzen ist. Ja, sein Abgang tut weh. Wir wollen aber versuchen, durch interne Verschiebungen in der Mannschaft auf dem Platz dennoch weiterhin für viel Torgefahr zu sorgen. Es wird Spieler geben, die nun in andere Rollen schlüpfen und vielleicht mehr Offensivqualität als wie bisher entfalten. Bei diesem Plan sollen auch unsere beiden erfahrenen Neuzugänge Nico Hug und Marco eine wichtige Rolle übernehmen. Auch sollen nun noch mehr Spieler auf dem Platz Verantwortung tragen.

Wie stufen Sie die beiden Neuen ein?

Sportlich und menschlich ein absoluter Gewinn für uns. Nico Hug ist noch leicht angeschlagen. Marco Ehmann hat eine Knieprellung hinter sich. Ich bin guter Dinge, dass beide beim Oberliga-Start voll einsatzfähig sind und uns in der Rückrunde sehr weiterhelfen werden.

An diesem Mittwochabend (18.30 Uhr) steigt bereits das sechste Testspiel für ihre Mannschaft beim Landesligisten SpVgg F.A.L. Am Samstag folgt das Turnier in Empfingen vor dem abschließenden Test am 14. Februar in Reutlingen. Warum dieses relativ schon sehr umfangreiche Testprogramm in dieser Vorbereitungsperiode?

Im vergangenen Winter hatten wir nur vier Vorbereitungsspiele, was sich im Nachhinein als zu wenig herausstellte. Die Spieler sollen die Chance haben, sich für die Stammformation zu empfehlen. Wir haben einen sehr ausgeglichenen Kader. Deshalb wollten wir diesen Umfang an Spielen haben.