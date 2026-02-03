FC 08 Villingen Matthias Uhing: Seine neue Rolle, die Sökler-Lücke, der Verschiebungsplan – und die Ziele

Villingens neuer Cheftrainer Matthias Uhing blickt im Interview zuversichtlich nach vorne. Wie der Top-Torjäger ersetzt werden soll und was er von den Neuen erwartet.
OBERLIGA Vom Co- über den Interims- zum Cheftrainer: Dass Matthias Uhing (53) nun die Verantwortung beim Villinger Oberligisten übernommen hat, musste nicht mehr überraschen. Er war von allen Optionen in dieser Situation die beste und naheliegendste für den FC 08. Wir sprachen mit dem Pädagogen darüber, was sich alles nun in seiner Zusammenarbeit mit der Mannschaft doch verändert. Welche Art von Fußball ihm vorschwebt, wie die große Lücke nach dem Abgang von Marcel Sökler geschlossen werden soll und was er von den beiden Neuzugängen Nico Hug und Marco Ehmann erwartet.