1 Enttäuscht an seiner alten Wirkungsstätte: 08-Coach Mario Klotz war mit der ersten Halbzeit seines Teams überhaupt nicht einverstanden. Foto: Eibner-Pressefoto

Die Stimmen nach der Nullnummer in Backnang. TSG-Coach Pavlos Osipidis lobt die Defensivleistung seiner Mannschaft. Bei Villingen spricht auch Angelo Rinaldi Klartext.









08-Coach Mario Klotz zeigte sich mit der ersten Halbzeit seines Teams überhaupt nicht einverstanden. „Das war in dieser Phase enttäuschend aus unserer Sicht, aber Backnang hat es auch bockstark gemacht. Wir haben aber auch gewusst, dass uns hier eine schwere Aufgabe erwartet, bei der auch die Emotionen eine Rolle spielen. Wir haben die Defizite in der Pause klar angesprochen. Es wurde auch einen Tick dann besser bei uns. Am Ende ist das 0:0 für uns bitter. Aber wir müssen es schnell abhaken und uns auf das Heimspiel gegen Göppingen konzentriert vorbereiten.“