FC 08 Villingen: Mario Klotz ist neuer Cheftrainer und Sportlicher Leiter

1 Die beiden 08-Vorstandsmitglieder Reinhard Warrle (links, Finanzen) und Armin Distel (Marketing) begrüßen Mario Klotz (Mitte). Foto: Marc Eich

Der frühere 08-Spieler Mario Klotz kehrt als Trainer und Sportlicher Leiter zurück. 08-Sportvorstand Denis Stogiannidis sagt jedoch: „Ich bin bei der Entscheidung von meinen Vorstandskollegen überrannt worden.“









Beim Fußball-Oberligisten FC 08 Villingen ist die Trainerentscheidung gefallen. Der frühere 08-Spieler Mario Klotz, bisher Coach beim Villinger Liga-Konkurrenten TSG Backnang, kommt als neuer Trainer und auch als neuer Sportlicher Leiter in den Friedengrund, wie der Verein in einer Pressemitteilung erklärt. „Ich freue mich, dass ich in meine alte fußballerische Heimat zurückkehren kann. Der FC 08 ist und bleibt für mich einer der reizvollsten Traditionsclubs. Da musste ich nicht lange überlegen“, freut sich Mario Klotz.