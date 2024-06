FC 08 Villingen: Mario Klotz freut sich „riesig“ auf den Trainingsstart

1 08-Coach Mario Klotz bittet seinen Regionalliga-Kader am Mittwoch (18 Uhr) zum ersten Training in der neuen Saison. Foto: Tobias Baur

Der Regionalliga-Kader des FC 08 Villingen wird am Mittwoch (18 Uhr) mit der ersten Trainingseinheit nach vier Wochen Pause in die Vorbereitung einsteigen. „Ich freue mich riesig, die Jungs wiederzusehen und auf unseren Start. Wir wollen wieder schnell reinfinden. Wichtig ist, dass sich unsere neuen Spieler schnell integrieren“, betont 08-Cheftrainer Mario Klotz. Verletzungsbedingt dürfte beim Start kein Spieler – bis auf den inzwischen am Knie operierten Jonas Busam – fehlen.